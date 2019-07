Italia-Spagna hockey pista | Mondiali 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Nuova giornata di gare ai Roller Games di Barcellona, in cui la Nazionalena disuscenderà in campo contro i padroni di casa della, nella seconda giornata della fase a gironi dei, per una sfida da non sbagliare dopo la non brillante prestazione contro l’Angola dell’esordio. Dal canto loro, gli iberici possono contare su una formazione di valore assoluto, reduce dal 3-1 rifilato alla Francia, che si candida al ruolo di favorita del torneo, supportati anche da un pubblico tradizionalmente molto caldo, che fa sentire tutto il suo sostegno. La sfida si svolgerà questa sera (8 luglio) a partire dalle ore 20, e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.rollergames.tv., mentre non mancherà la diretta testuale qui su OA Sport. Il programma della partita:Lunedì 8 luglioOre 20Rollergames.tv, OA ...

EnricoLetta : Hanno vinto #AngelaMerkel e @EmmanuelMacron. Quelli che per la ns narrazione sovranista sarebbero dovuti scomparire… - ivanscalfarotto : Fuori #Mogherini, dentro #Borrell. La fotografia della sostituzione dell’Italia con la #Spagna sui tavoli che contano in #Europa. #Europe - Linkiesta : In Spagna Sanchez ha aperto allo scambio di energia prodotta da rinnovabili nei condomini e dentro i quartieri. In… -