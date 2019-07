Italia Russia pallanuoto | Universiadi 2019 Risultato | big match per il Setterosa

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Australia 9-7. Azzurre a punteggio pieno - sfida con la Russia per il primato : Qinrta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con l’Australia, battuta per 9-7, ed aggancia la Russia contro cui domani si giocherà il primato nello scontro diretto, con l’obbligo di vincere per le Azzurre. Stesso discorso nell’altro raggruppamento per Canada ed Ungheria. TABELLINO Italia-Australia 9-7 Italia: Sparano, Ioannou 2, Gottardo, Cuzzupè, Ranalli ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Cina-Italia 10-11. Successo col brivido per le azzurre - Russia ancora vittoriosa : Quarta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince col brivido con la Cina, battuta per 11-10, dopo che le asiatiche erano avanti 5-2 a fine primo quarto. Nello stesso raggruppamento delle azzurre affermazione della Russia, ancora a punteggio pieno. TABELLINO Cina-Italia 10-11 Cina: Zhang, Bi, Li Jiawen 4, Yan 1, Lu, Nong, Meng, Xu, Huang 4, Zhai 1, Li Ziqi, Yang. All. ...

Libia : Italia in disparte - la Russia consolida l'influenza : L’instabilità della Libia pone l’Italia davanti a una serie di sfide. Tra le questioni legate alla sicurezza, all’energia e agli interessi geopolitici, è il tema delle migrazioni il più delicato, con un impatto significativo sull’opinione pubblica e sugli sviluppi politici del nostro Paese.Diversi governi si sono scontrati con la questione e hanno tentato di compensare la limitatezza dei ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : buona la prima dell’Italia - vince anche la Russia : Terza giornata di gare anche per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi in acqua soltanto il Girone B, che vede le affermazioni dell’Italia sugli USA e della Russia sulla Cina, mentre riposa l’Australia. Russe in testa a punteggio pieno. Domani in acqua entrambi i gironi, l’Italia affronterà la Cina. RISULTATI Girone A Oggi il raggruppamento riposa Girone B Russia-Cina 17-12 USA-Italia 6-8 Riposa: ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Italia fuori dalle finali nel trap misto. Russia ed Australia a contendersi l’oro : Non ci saranno medaglie oggi dal trap misto ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato: le due coppie miste azzurre non sono rientrate tra le prime quattro e dunque restano fuori dall’atto conclusivo. Un po’ d’amaro in bocca in realtà c’è, perché sia Italia 1 di Silvana Stanco e Valerio Grazini, che Italia 2 di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, totalizzano lo score di 142/150, ad un solo piattello da una delle compagine che ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia nelle mani di Mori - Ferlito - Rizzelli. Sfida totale a Russia e Giappone per le medaglie : le partecipanti a Napoli : A Napoli sono ufficialmente incominciate le Universiadi 2019, competizione multisportiva riservata agli studenti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Domani scenderanno in campo anche le ragazze per le prime gare di Ginnastica artistica, venerdì rovente con il turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie della gara a squadra oltre a mettere in palio i pass per le varie finali (concorso generale individuale e specialità). ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : vittorie per Stati Uniti - Russia e Cina nella prima giornata - assente l’Italia : Si è conclusa la prima giornata del torneo di Basket femminile alle Universiadi 2019 di Napoli. Il regolamento della competizione, alla quale non partecipa la Nazionale italiana, prevede quattro gironi da quattro squadre ciascuno e una prima fase all’italiana al termine della quale le prime due classificate accederanno al tabellone dei quarti di finale. Le quattro sedi delle partite sono il Pala Del Mauro di Avellino, il Pala Barbuto di ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : subito bene Ungheria - Canada - Russia ed Australia. Riposo per l’Italia : Prima giornata di sfide anche per la Pallanuoto femminile alle Universiadi: turno di Riposo per l’Italia, mentre nei primi incontri del torneo si registrano i successi di Ungheria e Canada nel Girone A e di Russia ed Australia nel Girone B, quello delle azzurre. Domani sarà in acqua soltanto il primo dei due raggruppamenti, per cui l’esordio dell’Italia avverrà soltanto giovedì. RISULTATI Girone A Ungheria-Francia ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : ok all’esordio Italia - Russia - USA e Croazia : Prime gare per il torneo di Pallanuoto alle Universiadi estive 2019: dieci le squadre divise in due gironi da cinque. Ottimo start per Russia ed USA nel Girone A e per Croazia ed Italia nel Girone B. Domani in acqua soltanto il primo dei due gironi, con la Francia finalmente all’opera dopo il riposo odierno. RISULTATI Girone A Russia-Gran Bretagna 25-1 USA-Corea del Sud 30-3 Riposa: Francia Girone B Croazia-Australia 17-9 Italia-Giappone ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : esordio vincente per Corea del Nord - Irlanda - Russia e Giappone. Italia battuta : Anche per quanto riguarda il Calcio femminile alle Universiadi di Napoli va in soffitta la prima giornata di incontri: stessa formula del torneo maschile, quattro le gare disputate nella giornata inaugurale del torneo, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne vittorie per Corea del Nord, Irlanda, Giappone e Russia. Domani il torneo si ferma per la cerimonia inaugurale della manifestazione. RISULTATI Girone A Corea del Nord-Canada ...

Calcio - Universiadi 2019 : successi per Corea del Sud - Italia - Francia e Russia : Va in archivio la prima giornata per quanto concerne il Calcio alle Universiadi di Napoli: quattro le gare disputate nella giornata inaugurale del torneo, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne sorridono Corea del Sud, Italia, Francia e Russia. Domani il torneo si ferma per la cerimonia inaugurale della manifestazione. RISULTATI Girone A Corea del Sud-Uruguay 2-1 Riposa: Irlanda Girone B Italia-Messico 2-0 Riposa: ...

Basket femminile - Europei 2019 : la Russia mette fine ai sogni azzurri. L’Italia crolla nell’ultimo quarto ed è eliminata : L’Europeo di Basket femminile dell’Italia è finito. Le azzurre di Marco Crespi sono state sconfitte agli ottavi di finale dalla Russia per 63-54 al termine di una partita che ha visto le azzurre crollare ad inizio ultimo quarto. Cinque minuti fatali, nei quali le russe hanno toccato il +15. Con questa sconfitta l’Italia dice addio anche al sogno olimpico, visto che le azzurre mancano anche la qualificazione al Preolimpico ...

Italia fuori da EuroBasket 2019! Non basta il cuore delle azzurre e il talento di Zandalasini : passa la Russia di ‘Terminator’ Vadeeva : Italia sconfitta 54-63 dalla Russia: azzurre eliminate da EuroBasket 2019. Non basta il cuore delle ragazze di coach Crespi e il talento di Cecilia Zandalasini, top scorer della serata Il secondo posto ottenuto nel girone C dall’Italia ha ‘condannato’ le ragazze azzurre a passare dal barrage, la sfida che porta ai quarti di finale di EuroBasket 2019. Avversaria non semplice per le azzurre, la Russia che sì chiuso terza il Gruppo D ...

Diretta/ Italia-Russia - risultato 33-29 - streaming video e tv : intervallo lungo : Diretta Italia Russia streaming Europei basket femminile 2019 video e tv: orario e risultato live, azzurre in campo per l'accesso ai quarti.