Isola dei Famosi | Soleil e Jeremias Rodriguez si sono lasciati? Parla la Sorge

Cristiano Malgioglio viene offeso all'Isola dei famosi spagnola : 'Non so chi sei' - Video : Cristiano Malgioglio sbarca in Spagna nelle vesti di opinionista speciale per una notte all'Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza che in terra iberica è chiamato 'Superviventes'. La presenza del 're Mida' dei reality show non è passata affatto inosservata neppure in Spagna, al punto che Cristiano è stato protagonista di accesi scontri con la concorrente Violeta, la quale si è fatta notare al grande pubblico per aver avuto un ...

Caduta Libera - Nicolò : "La tv? Mi piacerebbe fare L'Isola dei Famosi" : Se il pubblico di Caduta Libera deve ancora metabolizzare la fine dell'"era Nicolò", avvenuta sabato sera (ed ampiamente spoilerata sul web), Nicolò Scalfi, l'ormai ex campioncino bresciano che si è portato a casa in 88 puntate ben 651mila euro, ha già la testa rivolta al futuro.Intervistato dal Giornale di Brescia, Nicolò sa di essere diventato un personaggio televisivo, complice la presenza tutte le sere in tv e l'effetto che ogni quiz crea ...

Stromboli : proseguono le operazioni di soccorso per far tornare l’Isola alla normalità - le immagini dei Vigili del Fuoco : Continuano le attività della macchina per il soccorso per far tornare i cittadini di Stromboli alla loro vita quotidiana, dopo l’ultimo grido del loro vulcano dello scorso 1 luglio che ha causato un morto, diversi feriti e tanta paura. I Vigili del Fuoco del Comando VF di Messina hanno contrastato diversi incendi nella zona di Ginostra e ripristinato alcune strade, liberandole da detriti e terra causati dall’eruzione vulcanica. Gli stessi ...

Lutto nel mondo dei motori : addio a Mitsuo Ito - primo pilota giapponese a trionfare al TT dell’Isola di Man : La Suzuki saluta Mitsuo Ito: morto il primo pilota giapponese a trionfare nel TT dell’Isola di Man Il mondo delle moto dice addio ad un grande campione: è morto ieri, 3 luglio, Mitsuo Ito, primo pilota giapponese a trionfare nel Tourist Trophy dell’Isola di Man, nel 1963. Ad annunciare la scomparsa del pilota è stata la Suzuki con una nota ufficiale in cui saluta Ito, che ha partecipato a gare nazionali ed internazionali, come ...

Mediaset - il futuro di Alessia Marcuzzi. Dopo il disastro ascolti all'Isola dei famosi - che show le danno : Con l'ultima edizione dell'Isola dei famosi, forse, Alessia Marcuzzi ha toccato il momento più difficile nella sua lunga carriera a Mediaset. Ma la conduttrice incappata negli ultimi 2 anni in due scandali televisivi (il canna-gate prima, il caso Corona-Fogli-corna poi) potrebbe ora prendersi una gr

Luca Vismara dopo L’Isola dei Famosi : “Ho attacchi di panico” : L’Isola dei Famosi, Luca Vismara: “Ho attacchi di panico, faccio anche fisioterapia” L’Isola dei Famosi è un reality show molto duro e complesso da affrontare. Bisogna stare mesi con poco cibo a disposizione, all’addiaccio, a pensare a una capanna e al fuoco. Il ‘durante’ è molto duro, ma lo è ancora di più tornare alla civiltà. Lo sa bene Luca Vismara, classe 1992, ex allievo della scuola di Amici di ...

Puglia - uno dei Borghi più belli d’Italia senza linea telefonica né internet da 4 giorni : “Siamo Isolati e abbandonati” : senza linea telefonica né internet da quattro giorni. È considerato uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’, oltretutto virtuoso per la percentuale di raccolta differenziata, ma dallo scorso giovedì Roseto Valfortore, un comune della provincia di Foggia con poco più di 1000 abitanti, non ha alcun modo di comunicare con l’esterno. Il tutto sembra causato da un black out elettrico che ha colpito anche Alberona, un altro comune ...

Opinionista di Uomini e Donne all’Isola dei Famosi! : Manca ancora molto all’Isola dei Famosi ma arrivano già le prime candidature: un Opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato di essere interessato a partecipare alla trasmissione. Ecco di chi si tratta! Nei reality show di Canale 5 è abbastanza frequente vedere dei volti che abbiamo già conosciuto nelle trasmissioni di Maria De Filippi. Luca Onestini per il Grande Fratello, ed anche Giulia De Lellis, sono soltanto due dei tanti nomi; adesso un ...

Concorsi truccati a Catania - "Escluso dall'università perché fuori dal giro dei prof e Isolato perché denunciai" : Il ricercatore Giambattista Scirè racconta a Tgcom24 le ingiustizie subite nell'ateneo catanese e la sua battaglia contro lo strapotere dei "baroni" e l'omertà delle altre vittime

Isola dei Famosi 2020 - Lucas Peracchi concorrente? : "Sarei uno dei pochi che non torna" : Durante un viaggio interminabile in treno, Lucas Peracchi, ex tronista di 'Uomini e Donne' e fidanzato di Mercedesz Henger, figlia di Eva, ha deciso di rispondere alle tante curiosità dei fan di Instagram. Ecco un riassunto di tutti i quesiti:prosegui la letturaIsola dei Famosi 2020, Lucas Peracchi concorrente?: "Sarei uno dei pochi che non torna" pubblicato su Gossipblog.it 26 giugno 2019 11:59.

Si muove la maxi frana del Ruinon dopo il maltempo dei giorni scorsi : strada chiusa - Valfurva semi-Isolata : Il maxi-dissesto del Ruinon, dopo la recente ondata di maltempo, caratterizzata da violenti acquazzoni, ha dato chiari segni di risveglio. E la frana, dal 2006 costantemente monitorata in tempo reale con sofisticate apparecchiature dai tecnici di Arpa Lombardia, ha fornito alle “sentinelle” regionali dati preoccupanti, al punto da spingere oggi il sindaco di Valfurva (Sondrio), Angelo Cacciotto, a sospendere anche le due finestre di ...

Giorgio Armani il re indiscusso di Pantelleria - da sempre Isola dei Vip : Se Panarea è l’isola dei vip che cercano visibilità, Pantelleria è l’isola dei vip che non vogliono farsi riconoscere e che vogliono trascorrere una vacanza tranquilla e libera dal peso dei fan. Sono già tantissimi le «very important persons» che hanno fatto visita all’isola del vento. Politici, statisti, economisti, cantanti, attori e artisti, tutti attratti dalle sue bellezze. Marco Tardelli, Isabella Ferrari, Alessandro Ferri, ...