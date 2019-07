Io e Te | Sandra Milo choc | “Voglio vivere più dei miei figli”

“Voglio morire così”. Sandra Milo - la confessione arriva in diretta tv : Sandra Milo da qualche settimana è tornata da protagonista su Raiuno negli studi di Via Teulada, lì dove ha lavorato agli esordi della sua grande carriera in tv. Compagna di viaggio, insieme a Valeria Graci, del conduttore Pierluigi Diaco nel programma pomeridiano Io e Te, a RadiocorriereTv ha raccontato come sta andando questa nuova esperienza sul piccolo schermo. Sandra Milo ha parlato spesso dei problemi economici affrontati negli ultimi ...

Io e Te : Pierluigi Diaco e Sandra Milo verso il sabato sera di Rai1 : Pierluigi Diaco con Io e Te conquista la seconda serata del sabato di Rai1 E’ TvBlog a confermare quanto anticipato da La Stampa: Io e Te, il programma pomeridiano estivo di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco con Sandra Milo e Valeria Graci, da settembre rimarrà in onda, ma avrà una nuova collocazione: dopo l’edizione estiva, trasmessa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 15.40, Io e Te dall’autunno si sposterà ...

Sandra Milo : ‘Fedeltà? Mai concepita - non esiste nella natura dell’uomo’ : “[…] Io la fedeltà non l’ho mai concepita, non esiste nella natura dell’essere umano. Se sei fedele è perché lo decidi con la mente, ma il tuo istinto ti porta verso gli altri”. È la visione dell’amore firmata Sandra Milo, che intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 2 luglio ripercorre la propria vita sentimentale e non solo. LEGGI: Storie italiane, Sandra Milo: ‘Per pagare le ...

Sandra Milo : “Non mangio pesce perché il Mediterraneo è un cimitero” : C’è un appuntamento fisso a Io e Te, il programma di RaiUno condotto da Pierluigi Diaco, che ha come protagonista Sandra Milo. Si tratta di una specie di ‘posta del cuore’: l’attrice dispensa consigli a chi scrive da casa e va detto che tira fuori idee e suggerimenti molto brillanti. Stavolta però, Sandra ha esagerato. Valeria Graci, altro volto del programma, le ha letto una lettera di una ragazza di Pesaro: “Il ...

Sandra Milo fa il bilancio di Io e Te e confessa : “Guardo il cielo” : Io e Te, Sandra Milo fa una confessione e rivela: “Sta andando molto bene” Ha rilasciato una nuova intervista Sandra Milo, ad una settimana dal suo ritorno in tv con Io e Te, il nuovo programma pomeridiano dell’estate di Rai1, ideato e condotto da Pierluigi Diaco, con la partecipazione di Valeria Graci. Presenza fissa della trasmissione, come appena detto, anche Sandra Milo, che nell’intervista pubblicata sul numero di ...

Io e te - la tesi di Sandra Milo : "Non mangio pesce perché il Mediterraneo è come un cimitero" : Probabilmente voleva essere l’occasione per dare il là a qualche simpatico doppio senso, invece ci si è andati ad imbattere in un terreno assai scivoloso ed imbarazzante.A Io e te va in scena la posta del cuore con Sandra Milo. Un appuntamento ‘fuori dal tempo’, dove ancora si inviano lettere da leggere in diretta, con tanto di parere e consiglio dell’attrice ottantaseienne.prosegui la letturaIo e te, la tesi di Sandra Milo: "Non mangio pesce ...

Sandra Milo e i problemi col fisco : “Hanno revocato il sequestro dei miei guadagni” : L’attrice aveva raccontato nei mesi scorsi di avere problemi economici tali da aver pensato addirittura al suicidio. Ora...

Sandra Milo su Silvia Toffanin svela : “E’ stata colta di sorpresa” : Silvia Toffanin: Sandra Milo torna a parlare dell’intervista a Verissimo Sandra Milo ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Spy. In questa circostanza la co – conduttrice di Io e Te è tornata a parlare del suo difficile momento economico per via dei debiti accumulati con il Fisco. E a tal proposito ha anche parlato dell’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin in cui per ...

Valeria Graci parla di Io e Te : “Da Sandra Milo non me lo aspettavo” : Sandra Milo, la confessione di Valeria Graci su Io e Te: “Non mi aspettavo che una diva come lei…” Si è raccontata sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv Valeria Graci, da qualche giorno protagonista del programma pomeridiano dell’estate di Rai1 ideato e condotto da Pierluigi Diaco, Io e Te, in onda quotidianamente, dal lunedì al venerdì, alle 14.00. E nell’intervista rilasciata per il settimanale in ...

Lavoro all'età di 86 anni! Sandra Milo torna in TV : Sandra Milo svela perchè è tornata a lavorare all'età di 86 anni in televisione al settimanale di Gossip DiPiùTv. Nel nuovo numero in edicola del settimanale di gossip DiPiù Tv è contenuta una lunga intervista a Sandra Milo. La 86enne da lunedì 17 giugno 2019 fa parte del cast del programma di Rai Uno, "Io e Te" condotto da Pierluigi Diaco e che ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo.-- Oltre al giornalista e alla grande attrice ci ...