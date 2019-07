Inzaghi nuovo allenatore del Benevento Calcio | Mastella gli augura il ritorno in Serie A

Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Benevento : Nuova avventura per Pippo Inzaghi. E’ il nuovo allenatore del Benevento. I campani militano nel campionato di Serie B. Sono

Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Benevento. Il comunicato : Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Benevento. Il comunicato del club Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il sig. Filippo Inzaghi per la conduzione tecnica della Prima Squadra. L’allenatore di Piacenza ha sottoscritto un contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2020 con opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2021. Benvenuto mister Inzaghi! Fonte: Sito ufficiale Benevento Calcio Potrebbe ...

Simone Inzaghi nuovo allenatore Milan?/ Slitta ancora l'incontro con Lotito : Simone Inzaghi nuovo allenatore Milan? Si aspetta Maldini per scegliere il tecnico: società rossonera in stand-by, il laziale nome più caldo.

Milan - nuovo allenatore : sarà corsa a 4! Non solo Inzaghi - occhio alla novità! : nuovo allenatore Milan- Il Milan si prepara all’inizio della prossima stagione con una totale rivoluzione a livello societario, ma anche sul campo. Dopo gli addii di Leonardo e Gattuso, la sensazione è che il club rossonero vorrebbe accelerare i tempi per la scelta del nuovo allenatore. L’indiziato numero uno resta Simone Inzaghi, il quale, salvo […] L'articolo Milan, nuovo allenatore: sarà corsa a 4! Non solo Inzaghi, occhio ...

Nuovo allenatore Milan : Simone Inzaghi in vantaggio : Dopo le dimissioni annunciate da Gattuso il mondo rossonero sta subendo un vero e proprio scossone in cerca del Nuovo allenatore Milan. Insieme al tecnico calabrese andrà via anche il direttore sportivo Leonardo e non è detto che Maldini ricoprirà un ruolo ufficiale in società. C’è ancora molta incertezza ma Gazidis sembra proprio non voglia perdere tempo. Non sono passate neanche 24 ore dalla mancata qualificazione alla Champions ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ 'No a Pep - scelta ricadrà su Inzaghi. E CR7...' : Pep Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Tra voci e indiscrezioni, Dagospia chiude all'ipotesi e rilancia il profilo di Inzaghi...

Allenatore Juventus : Inzaghi pista concreta - Conte non tramonta - ma spunta un nuovo candidato! : Allenatore Juventus ancora da decidere e valutare nel corso delle prossime settimane. La società bianconera pensa al futuro e si prepara a metter le mani sulla nuova guida tecnica in vista del futuro. Come trapelato nelle ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe valutando molto attentamente la pista Simone Inzaghi. Un profilo affascinante che potrebbe trovare riscontri […] More

Nuovo allenatore Juventus - Sarri e Inzaghi in pole. Nedved svela : “abbiamo le idee chiare” : Salgono le quotazioni di Sarri ed Inzaghi per il posto di Nuovo allenatore della Juventus: la società bianconera, secondo le parole di Nedved, ha le idee chiare Preso atto della decisione comune di società e Massimiliano Allegri di non proseguire insieme, la Juventus è alla ricerca di un Nuovo allenatore per la prossima stagione. Secondo quanto dichiarato da Gianluca di Marzio ai Sky Sport, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi sarebbe due dei ...

Calciomercato Juve : nuovo allenatore in arrivo - nella lista c'è pure Inzaghi (Rumors) : Via, la caccia al sostituto di Massimiliano Allegri è partita. La Juventus ha bisogno di un nuovo allenatore, visto che a fine stagione si separerà dall'attuale tecnico e sono tante le ipotesi messe in piedi. Sussurri di Calciomercato oppure ipotesi reali? Tra i nomi ci sono quelli di big come Guardiola e Conte, ma anche di allenatori come Mihajlovic e Simone Inzaghi che hanno portato a casa dei risultati importanti in questa stagione. Facciamo ...

Simone Inzaghi nuovo allenatore Juventus? Arriva la risposta di Lotito… : Simone Inzaghi è uno dei papabili successori di Allegri sulla panchina della Juventus. Però, il tecnico della Lazio fresco di vittoria della Coppa Italia, è un “pupillo” di Lotito. Guai a toccarlo, in virtù del rapporto che c’è tra i due, come affermato dallo stesso patron biancoceleste. Ecco le parole in merito nel corso di un forum al Corriere dello Sport. “Inzaghi alla Juve? E’ un problema che per me non si ...