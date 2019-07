Inter | Gagliardini ha voglia | “Sono contento di ricominciare con un nuovo entusiasmo”

Inter-Empoli - Andreazzoli accusa Gagliardini di scarso fair play : arriva la risposta piccata del nerazzurro [FOTO] : Il centrocampista dell’Inter ha rispedito al mittente le accuse di Andreazzoli, che lo aveva accusato di aver lanciato in campo un secondo pallone durante un’azione offensiva dell’Empoli Un gesto brutto, poco sportivo che ha fatto infuriare e non poco Aurelio Andreazzoli. L’Empoli attacca a San Siro, dalla panchina dell’Inter lanciano in campo un secondo pallone per indurre l’arbitro a fermare ...

Inter-Empoli - pallone tirato in campo per fermare la ripartenza : la rabbia di Andreazzoli contro Gagliardini : Inter-Empoli, il tecnico degli ospiti Andreazzoli ha parlato di quanto accaduto durante un contropiede della sua squadra Inter-Empoli è stata una gara bellissima, ricca di emozioni ed occasioni sino all’ultimo secondo. Il risultato è stato in bilico sino all’ultimo ed i nerazzurri hanno provato in tutti i modi a portarlo a casa, anche con una scorrettezza che non è passata inosservata. Durante una ripartenza dell’Empoli ...

Empoli - Andreazzoli polemizza con l’Inter : “Da Gagliardini scarso fairplay” : Aurelio Andreazzoli accusa l’Inter di scarso fair play: ”Mi dicono che Gagliardini alla fine abbia buttato un pallone in campo per perdere tempo, dispiace molto, è anche un Nazionale. Anche i raccattapalle erano più veloci a restituire i palloni quando l’Inter doveva segnare. Ne prendo atto, va bene così e lo accetto. Mi complimento con la classe arbitrale, tranne che per l’episodio che ha portato al calcio di ...