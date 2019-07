ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019), cio no? Per quello che può interessare ai lettori de Il Fatto Quotidiano, la mia personale opinione è che no,non si saremmo mai potuti andare con la tecnologia degli anni 60, tant’è vero che non riusciamo ad andarci neanche oggi. Ma naturalmente della mia opinione chissenefrega, e poi come è possibile che in mezzo secolo non sia mai venuta fuori la veritàconquista mai avvenuta del nostro satellite? Per fortuna, esistono altri positivisti-scientisti oltre al sottoscritto, non inclini ad accettare qualsiasi cosa venga loro propinata dalla propaganda di turno, ma determinati a verificare le miriadi di supercazzole inventate dalla Nasa in 50 anni per compiacere i presidenti di turno. E’ il caso di Massimo Mazzucco – uno che di professione ha fatto il fotografo prima di diventare regista e di immagini se ne intende – e del suo ...

ilfattoblog : Insomma, sulla Luna ci siamo stati o no? - Noovyis : (Insomma, sulla Luna ci siamo stati o no?) Playhitmusic - - eeveephotos : Shawn e Camilla sono carinissimi però insomma tutte queste paparazzate in HQ due giorni dopo che esce la loro canzo… -