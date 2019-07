Inizia un nuovo progetto al Palermo | il sindaco | “presto il bando | decido io”

Motori – Il nuovo Korando pronto a stupire : Inizia la prevendita del SUV SsangYong : Korando, il SUV SsangYong di ultima generazione dal look moderno pronto a stupire gli amanti del design e dell’alta tecnologia coreana con un prelancio imperdibile Ci sono auto in grado di regalare emozioni alla guida mai provate prima e capaci di dare un nuovo significato ai viaggi su strada. Una di queste è senza dubbio il nuovo Korando di SsangYong, il SUV di ultima generazione dal look moderno ed altamente innovativo in termini ...

Ciclismo - Iniziati i lavori al Velodromo di Montichiari! Nuovo tetto entro settembre - l’Italia ritrova la casa verso le Olimpiadi : Il Velodromo di Montichiari sta rinascendo. La struttura era stata chiusa un anno fa per le continue infiltrazioni d’acqua dal tetto, ieri sono iniziati i lavori necessari per la posa di 11mila metri quadrati di teli che formeranno un cappuccio sulla copertura esistente. I lavori si concluderanno il prossimo 8 settembre e, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’impianto potrà entrare in funzione un paio di settimane dopo cioè quando ...

Conto alla rovescia Natale : Campidoglio Inizia caccia a nuovo ‘Spelacchio’ : Roma – Nonostante il caldo record e l’ingresso dell’estate, con la testa di tanti romani gia’ alle spiagge e alle vacanze, non e’ mai troppo presto per pensare al Natale. E cosi’, quando mancano 187 giorni al 25 dicembre, il Campidoglio si e’ gia’ attivato per individuare l’erede dello Spelacchio originale del 2017 e dello Spelacchio II targato Netflix dello scorso anno. Con una memoria di ...

Motori – Il Gruppo PSA Inizia la produzione della 208 nel suo nuovo stabilimento in Marocco : PSA conferma l’inizio della produzione nel novo stabilimento di Kenitra, per completare l’ecosistema del Gruppo in Marocco Jean Christophe Quémard, Direttore della regione Medio Oriente e Africa e membro del Direttorio del Gruppo, ha dichiarato: “Nel cuore della regione Africa e Medio Oriente, il Marocco è un mercato storico e strategico per il nostro Gruppo e per i suoi 4 marchi Peugeot, Citroën, DS e Opel. Costruiremo un ...

Motori – Volvo Inizia nuovo progetto per migliorare la sicurezza stradale di tutta Europa [GALLERY] : Volvo entra a far parte di un innovativo progetto pilota pan-europeo per la condivisione dei dati sulla sicurezza stradale Volvo Cars unisce le forze a quelle di altre Case automobilistiche, società di servizi e governi nazionali nell’ambito di un innovativo progetto pilota pan-europeo per la condivisone dei dati sulla sicurezza del traffico generati dalle automobili e dall’infrastruttura stradale, allo scopo di rendere le strade ...

L’Inter dà il benvenuto a Conte con un video. E lui : “Inizia un nuovo capitolo della mia vita” : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. E con l'ufficialità è arrivato anche un trailer di benvenuto al tecnico pugliese lanciato sui canali social dell'Inter. Nel video emozionale si vede l'arrivo di Conte a Milano e si sente la sua voce: "Finalmente si ricomincia", dice nel video Conte. "Un club che non è da tutti e i tifosi che si chiederanno perché proprio io? Perché condividiamo lo stesso coraggio, la stessa ambizione, la fame e la ...

Ciak si gira : Iniziano a Roma riprese del nuovo film di Ozpetek : Roma – Ferzan Ozpetek ha battuto a Roma il primo Ciak sul set del nuovo film ‘La Dea Fortuna’ con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca. Nel cast, accanto a loro, anche Serra Yilmaz. Le riprese della pellicola – scritta da Gianni Romoli, Silvia Ranfagni e dal regista turco – dureranno circa 8 settimane e si stanno svolgendo tra la Capitale e Palermo. Da un soggetto di Gianni Romoli e Ozpetek, il ...

Il mercato della Juventus in vista del nuovo tecnico Inizia a scaldarsi : Isco molto vicino : Il grande obiettivo della Juventus era e rimarrà anche per l'anno venturo la conquista della Champions League. Il prossimo allenatore avrà necessariamente questa "inconbenza". Servirà certamente una squadra rafforzata e il cambio di allenatore potrebbe dare una spinta in più. Ma anche altre squadre europee si stanno rafforzando per la conquista del trofeo più prestigioso d'Europa. Il Real Madrid, tra tutte, è pronto al ribaltone. Il tecnico del ...