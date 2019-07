In Italia arriva il maltempo e la temperatura cala di 10 gradi (Di lunedì 8 luglio 2019) Da oggi il tempo andrà incontro a un peggioramento, con piogge, nubifragi e temperature in calo. Sull'Italia arriva il maltempo. Sarà una settimana rivoluzionaria quella che attende la Penisola, che vivrà un cambiamento radicale del tempo e delle temperature, grazie all'arrivo di temporali, con grandine e nubifragi. La bassa pressione, proveniente dalla Penisola iberica, raggiungerà l'Italia già a partire da oggi pomeriggio, quando i temporali si abbatteranno soprattutto sulle Alpo, le Prealpi centro-orientali e sulle pianure del Veneto e del Friuli, mentre al Sud il tempo rimarrà caldo e soleggiato. Martedì 9, invece, secondo quanto riferiscono gli esperti de iLMeteo.it, si entrerà nel vivo del peggioramento, con forti temporali, che interesseranno le regioni settentrionali, soprattutto durante la sera e la notte. (Di lunedì 8 luglio 2019) Da oggi il tempo andrà incontro a un peggioramento, con piogge, nubifragi e temperature in calo. Sull'il. Sarà una settimana rivoluzionaria quella che attende la Penisola, che vivrà un cambiamento radicale del tempo e delle temperature, grazie all'arrivo di temporali, con grandine e nubifragi. La bassa pressione, proveniente dalla Penisola iberica, raggiungerà l'già a partire da oggi pomeriggio, quando i temporali si abbatteranno soprattutto sulle Alpo, le Prealpi centro-orientali e sulle pianure del Veneto e del Friuli, mentre al Sud il tempo rimarrà caldo e soleggiato. Martedì 9, invece, secondo quanto riferiscono gli esperti de iLMeteo.it, si entrerà nel vivo del peggioramento, con forti temporali, che interesseranno le regioni settentrionali, soprattutto durante la sera e la notte.

Mercoledì, il maltempo si sposterà verso le regioni della costa adriatica, dalla Toscana al Lazio, toccando anche l'Umbria. Sono previste intense precipitazioni (con punte fino a 70 mm in un'ora) su Abruzzo, Marche e Appennini, con possibile esondazione di fiumi e torrenti. La pioggia raggiungerà anche il Sud, con qualche precipitazione in Puglia e Basilicata.



In questi giorni le temperature scenderanno sensibilmente e il termometro arriverà a segnare anche 10° in meno, rispetto alle soglie toccate nelle settimane precedenti: durante le precipitazioni, le temperature saranno di poco superiori ai 20°C. Poi, a partire da giovedì 11, la situazione inizierà a tornare alla normalità, con un timido aumento delle temperature, ma qualche rovescio persisterà anche nel weekend su tutta la Penisola.