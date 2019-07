In Grecia ha vinto il centrodestra

ilpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il partito Nuova Democrazia ha ottenuto quasi il 40 per cento e governerà da solo: il suo leader Kyriakos Mitsotakis sostituirà Alexis Tsipras

capannello : RT @DiegoFusaro: In Grecia non ha vinto la Destra sulla Sinistra, come ripetono tutti i superficiali commentatori. Ha vinto, ancora una vol… - EdoardoR : RT @Marco_dreams: “Vi prometto un immediato abbassamento delle tasse, la riduzione della spesa pubblica, la riduzione del numero di funzion… - NConcetto : @ilpost In Grecia ha vinto l’Europa.qualunque fosse stato il risultato. -