Impronte digitali negli uffici pubblici | Bongiorno | «Pronto regolamento anti-assenteisti»

Entra in vigore la legge Concretezza. Bongiorno : "Con il controllo delle Impronte digitali stop alle truffe"" : La legge “Concretezza” sulla pubblica amministrazione è Entrata in vigore e il regolamento per attuarla è già pronto. Una delle misure più importanti del provvedimento, fortemente voluto dal ministro Giulia Bongiorno, è il controllo della presenza dei dipendenti attraverso le impronte digitali.“Felice di una legge che prevede la drastica riduzione dei tempi delle procedure concorsuali, nuove ...

Varata legge contro i ‘furbetti del cartellino’ : da Impronte digitali a nuove assunzioni : Via libera definitivo del Senato al disegno di legge Concretezza. I si' sono stati 135, i no 104 e tre gli astenuti. Diverse le novita' introdotte a partire dalle nuove misure per contrastare l'assenteismo e contro i cosiddetti 'furbetti del cartellino', come le impronte digitali e i sistemi di videosorveglianza, fino alle nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione e la creazione di un organismo ad hoc, il 'Nucleo della Concretezza', che ...