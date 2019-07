Il sindaco di Venezia attacca Toninelli | Smetta di bloccare le alternative

Grandi navi - incidente sfiorato; il sindaco di Venezia attacca : la colpa è del ministro Toninelli : "La responsabilità è di chi non ha deciso in questi mesi, il tempo dell'attesa è finito". Replica il ministro delle Infrastrutture: "Brugnaro al solito straparla, vicini a soluzione"

Dopo la tragedia sfiorata a Venezia il sindaco attacca Toninelli : "Responsabile chi non ha deciso" : All’indomani dell’incidente sfiorato a Venezia, dove una nave da crociera ha rischiato di scontrarsi con uno yacht, il sindaco della città attaccato Toninelli: “La responsabilità maggiore di quanto è accaduto ieri e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi: il riferimento è al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che ha ...

