Il sindaco di Bibbiano | coinvolto nell’inchiesta sul presunto traffico di minori | è stato

Le accuse ad Andrea Carletti - sindaco di Bibbiano : Costanza Tosi Andrea Carletti , sindaco di Bibbiano del Partito democratico, è accusato di abuso d'ufficio e falso ideologico "Ho agito in buona fede". Si difende così il sindaco dem Andrea Carletti arrestato nell'inchiesta "Angeli e Demoni" della Procura di Reggio Emilia sugli affidi illeciti dei minori. sindaco di Bibbiano del Partito democratico, Carletti è accusato di abuso d'ufficio e falso ideologico. Ciò che si contesta al ...

Il Pd prenda le distanze dal suo sindaco sul caso dei bambini di Bibbiano : All’apparenza a Bibbiano, Reggio Emilia, avevano messo in piedi un sistema redditizio, in cui la gestione dei minori sottratti illecitamente ai genitori consentiva di lucrare sulla pelle dei bambini, consegnandoli a famiglie che ne hanno persino abusato. Scrivo all’apparenza perché la magistratura non deve esaurire la sua spinta alla ricerca della giustizia con la misura cautelare – gli arresti scattati ieri – ma, ...