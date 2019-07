Il raduno dei club di Serie A | il Cagliari non convoca Barella | tutte le amichevoli del

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Si radunano le squadre del campionato diA con l’obiettivo di preparare la prossima stagione. Il Bologna svolgerà la successiva parte della preparazione estiva a Neustift im Stubaital in Austria da giovedì 25 luglio a venerdì 2 agosto, la comunicazione è arrivata direttamente dalrossoblu. Previsti due test: venerdì 26 luglio alle 18 a Kufstein contro il Colonia e lunedì 29 luglio alle 18 a Kitzbuhel contro lo Schalke 04, nella giornata di sabato 3/8 i rossoblù affronteranno sempre in amichevole l’Augsburg alle 15:30 nel suo stadio, la WWK Arena. Ritiro per ilad Aritzo (Nuoro) – sino all’11 luglio, poi dal 13 al 27 a Pejo, in Trenino, nella lista deiti non c’è, il centrocampista ancoraancora in permesso ma ovviamente non si placano le voci di mercato. Assenti giustificati, questa mattina ad ...

