Il Pd abbandoni la vocazione maggioritaria

(Di lunedì 8 luglio 2019) Nicola Zingaretti, malgrado le insistenti e ripetute sconfitte elettorali a livello locale - quasi ovunque - e a livello nazionale, continua imperterrito a sostenere che la “” del suo partito è l’unico orizzonte politico entro cui si può e si deve muovere nel futuro. Una tesi indubbiamente ambiziosa ma anche un po’ ardita alla luce dei consensi che il Pd sta raggranellando in giro per l’Italia. Al riguardo, è inutile fare l’elenco delle sconfitte, anche storiche, nelle varie amministrazione locali. Ora, come si possa continuare a parlare di “” in un contesto del genere resta francamente misterioso. Anche perché in Italia “la politica è sempre stata politica delle alleanze” per dirla con una felice battuta di Mino Martinazzoli. E pensare che basti ...

