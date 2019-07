ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Tra i giocatori del Napoli in via di cessione il futuro di Robertoè ancora incerto. Su di lui c’è un forte interessamento del Bologna, che però non vuole spendere più di 15 milioni, ma c’è anche il. Il ds Faggiano prova a lavorare su un possibile ritorno dell’attaccante nel club dopo che si è allentata l’ipotesi Balotelli, scrive il Corriere dello Sport. Adnon dispiacerebbe la destinazione. Il Napoli, però, chiede 25 milioni di euro. Ilnon può spingersi a queste cifre eun’ipotesi dicondi. L'articolo IlcondiperilNapolista.

napolista : Il #Parma valuta prestito con obbligo di riscatto per #Inglese Secondo il Corriere dello Sport, il ds Faggiano prov… - MRetweettato : RT @NicoSchira: Il #Galatasaray in pressing su #Gervinho: pronto triennale da 2,5 milioni netti più ricchi bonus. Il #Parma lo valuta 15 mi… - arizaliY : RT @NicoSchira: Il #Galatasaray in pressing su #Gervinho: pronto triennale da 2,5 milioni netti più ricchi bonus. Il #Parma lo valuta 15 mi… -