Bimba muore sul colpo! Il nonno perde la presa e la nipote precipita giù dalla crociera

(Di lunedì 8 luglio 2019) La tragedia in, sulla Freedom of the seas, dove la famiglia della vittima stava trascorrendo le vacanze. Immane tragedia in, dove unaè scivolata dalle braccia delndo per decine di metri da uno dei ponti della nave e cadendo su una banchina del molo. Una caduta che non le ha lasciato scampo e che l'ha uccisa sul colpo. Teatro dell'atroce incidente la Freedom of the seas, una delle navi dapiù imponente del mondo, che era attraccata la porto di San Juan, a Porto Rico. La famiglia della vittima è americana, originaria dell'Indiana: era in vacanza al completo, con i figli e i nonni, materia e paterni.