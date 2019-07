ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Iloggi riprende la “macchina infernale” spuntata ieri nel primo allenamento delsuldi Carciato. Un rilevatore dei dati posizionato sula ridosso della zona di esercitazione è stata la novità della doppia seduta svolta ieri dagli azzurri: gli uomini dello staff tecnico analizzano le informazioni al computer e creano singole schede per poterle poi aggiornare di volta in volta. Il dispositivo ha ripreso numerose fasi dell’allenamento, spostato da un punto delall’altro, supervisionato dallo staff tecnico deltra i quali il match-analyst Simone Montanaro. Questa, avanzatissima sotto tutti i punti di vista, può fornire con un software specifico numerosi dati dal punto di vista tecnico, tattico e finanche fisico. Quest’analisi verrà riproposta nei prossimi giorni e all’arrivo degli altri giocatori in, a cominciare da ...

napolista : Il Mattino: la nuova tecnologia in campo per il ritiro del #Napoli I rilievi consentiranno ad #Ancelotti e allo sta… - nuova_venezia : il mattino di Padova - ausoloda : RT @07Emmedi: secondo Il Mattino ci sono 600 mila clandestini, in gran parte nigeriani, che aspettano di partire per raggiungere il nostro… -