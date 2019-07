Il Jova Beach Party parte con un sold out | un matrimonio e qualche punto debole

«Jova Beach Party» : i numeri - i costi - l’ambiente e la risposta alle polemiche : Jova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroE dopo tanta attesa e molta curiosità, il Jova Beach Party ha preso finalmente ...

«Jova Beach Party» : la grande festa di Jovanotti parte da Lignano (e noi c’eravamo) : Jova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroE dopo tanta attesa, molta curiosità, qualche polemica, il Jova Beach Party finalmente fu: il sogno (im)possibile di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti – realizzare «la cosa più bella mai fatta ...

Parte il Jova Beach Party : "Si cambia tutte le sere" - : Paolo Giordano Tutto pronto per il Jova Beach Party che debutta oggi a Lignano Sabbiadoro e fino al 31 agosto girerà tutta l’Italia Tutto pronto per il Jova Beach Party che debutta oggi a Lignano Sabbiadoro e fino al 31 agosto girerà tutta l’Italia. Un pomeriggio e una sera di musica in riva al mare, nel massimo rispetto dell’ambiente e con un “portafoglio musicale” che va dal reggae alla musica balcanica fino all’esibizione ...

Jova Beach Party al via a Lignano Sabbiadoro - M5s fa interrogazione contro Jovanotti per danni ambientali e lui replica : “Fake news” : FQ Magazine Germania, allarme processionarie: 15 persone ricoverate. Chiuse scuole, strade e ristoranti Finalmente dopo mesi di attesa (e di polemiche, sempre respinte al mittente) prende il via con un sold out da Lignano Sabbiadoro, il “Jova Beach Party” di Lorenzo Jovanotti, la festa sulla spiaggia che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto. Si spengono ...

Il WWF al Jova Beach Party : il count down per sconfiggere l’inquinamento da plastica è cominciato! : Il WWF Italia è presente al Jova Beach Party per sensibilizzare le migliaia di persone che parteciperanno ai concerti e l’opinione pubblica sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in natura e per promuovere l’adozione di stili di vita sostenibile. Piccoli gesti che, se adottati da un grande numero di persone, possono davvero fare la differenza riducendo il nostro “peso” sulla natura. La decisione di partecipare all’iniziativa ha due ragioni ...

Jova Beach Party debutta con un sold out a Lignano Sabbiadoro : debutta domani da Lignano Sabbiadoro, con un sold out, il Jova Beach Party di Lorenzo Jovanotti. Spiaggia, mare, un happening con la musica.

Jovanotti - due nuove uscite in vista dei Beach Party : Il Jova Beach Party, la festa in spiaggia di Lorenzo Jovanotti in 15 litorali italiani che parte il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro, sara' accompagnato da due nuove uscite discografiche che si affiancano all'EP gia' fuori: il 5 luglio, giorno della vigilia del debutto, esce Jova Beach (After) Party - Volume 1, la raccolta con 18 brani degli ospiti delle varie tappe e ritmi da tutto il mondo. E dal 6 luglio, in esclusiva per le spiagge dei Party, ...

La tracklist di Jova Beach After Party e la limited edition in esclusiva per le spiagge : 18 saranno le canzoni incluse in Jova Beach After Party, la compilation del Jova Beach Party che raccoglie le canzoni degli ospiti dell'originale tournée di Jovanotti. 15 litorali italiani a partire dal 6 luglio, dalla prima tappa di Lignano Sabbiadoro, poi un giro sulle spiagge della penisola: il tour estivo dell'artista sarà accompagnato da due nuove uscite discografiche oltre all'EP già pubblicato. Il 5 luglio verrà rilasciato Jova Beach ...

La scaletta di Jovanotti per il Jova Beach Party : “Ogni giornata sarà diversa” : La scaletta di Jovanotti per il Jova Beach Party non sarà fissa. Ogni giornata sarà diversa da quella precedente e da quella successiva per una serie di feste mai uguali. Quando ormai mancano solo pochi giorni all'avvio della tournée estiva di Jovanotti, l'artista condivide con i fan qualche dettaglio in più sui brani in scaletta, che ovviamente serviranno a ripercorrere tutto il suo repertorio. Decenni di musica, hit da non trascurare e ...

Jovanotti a Lignano Sabbiadoro - tutto pronto per il debutto del Jova Beach Party : “Vi porto via con me” : Jovanotti a Lignano Sabbiadoro per seguire i lavori dell'allestimento del palco nel quale salirà a cominciare dal 6 luglio e fino alla fine del mese di agosto con l'ultima data di Viareggio che sarà anche doppia. Sono parole di entusiasmo, quelle che si leggono sui canali social di Jovanotti che sembra già carico per la prima data che si terrà il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. La prima data è già sold out ma sarà anche doppia, ribaltando i ...

Arrivano indicazioni sul Jova Beach Party - info biglietti e line-up data per data : Iniziano a trapelare le prime indicazioni sul Jova Beach Party, al via da Lignano Sabbiadoro il 6 luglio. La prima data del tour è già sold out, per cui l'organizzazione sconsiglia di presentarsi sul luogo del concerto sprovvisti di biglietto poiché non vi è più la possibilità di acquistarli al botteghino. Per quanto riguarda i bambini, rimane salvo l'obbligo di accompagnarli muniti di biglietto. Se ancora non si è regolarizzata la ...

Possibile scaletta del Jova Beach Party al via da Lignano Sabbiadoro il 6 luglio : Emergono nuovi indizi che portano alla scaletta del Jova Beach Party, con qualche novità e sorprese che Lorenzo Jovanotti ha pensato per stupire i fan che hanno deciso di seguirlo nell'ardua impresa del tour nelle spiagge. La prima data è in programma per il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro, ma la tournée continuerà fino alla fine di agosto con la data di Viareggio che l'artista ha deciso di raddoppiare nonostante gli intenti ...

Havaianas tra gli sponsor ufficiali del Jova Beach Party : svelata una nuova limited edition : Il brand sponsor dell’evento dell’anno in Italia con un progetto che racconta l’energia dell’estate e del sole come stile di vita, tra musica, colori e divertimento in riva al mare. Al via la limited edition per indossare lo stile Havaianas nell’estate del Jova Beach Party! Havaianas, l’iconico e leggendario brand di flip flop in gomma nate in Brasile nel 1962, sarà uno degli sponsor ufficiali del Jova Beach Party. L’annuncio ha segnato un ...

Partecipare al Jova Beach Party come volontari si può : tutti i dettagli dell’iniziativa di WWF : Si può Partecipare al Jova Beach Party come volontari? Certo che sì. Arriva la novità di WWF in merito al tour in partenza dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro, che porterà Jovanotti e la grande macchina della tournée in alcune delle maggiori spiagge italiane. WWF apre quindi la possibilità di Partecipare al tour ricoprendo il ruolo di volontari. Per Partecipare, occorre compilare il form dedicato e attendere la conferma da parte ...