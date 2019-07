Il Genio di Jean Paul Gaultier infiamma il Festival di Spoleto

huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Dopo aver rivoluzionato la moda francese e non solo. Dopo aver creato uno stile tutto suo e un marchio affermato nel mondo che oggi veste celebrities e star come Madonna, collaborando con maestri del cinema da Pedro Almodovar a Luc Besson,porta anche in scena la sua passione, il suo talento, il suo “freak’’’.Lo spettacolo, il ’“Fashion Freak show”, per l’appunto, ha incantato il pubblico di Parigi per un semestre e ora, in Italia, hato le giornate più sofisticate deldei Due Mondi di.Uno spettacolo teatrale, in scena al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, che intreccia ballo, musica, moda, fino al copioso uso del nudo, in un’armonia di rara bellezza, in cuifirma il testo, la regia, e gli strepitosi costumi che da soli basterebbero per una grande mostra monografica.Il titolo ...

