Il finale di Chernobyl è poco emotivo e troppo reale | anticipazioni ultimo episodio

CHERNOBYL / Anticipazioni dell'8 luglio 2019 : Legasov fa marcia indietro - finale - : CHERNOBYL, Anticipazioni dell'8 luglio 2019, in prima Tv su Sky Atlantic. Nel finale di stagione, Legasov mente durante il processo e poi ritratta tutto.

Cresce attesa per episodio finale di Chernobyl - stasera su Sky Atlantic : Una delle peggiori catastrofi mai provocate dall’uomo raccontata attraverso gli atti di coraggio di quanti provarono a salvare l’Europa da un disastro di proporzioni inimmaginabili. A 33 anni da quella tragedia, Chernobyl, la nuova produzione originale Sky e HBO, ripercorre le vicende legate alla famosa centrale nucleare nell’ex Unione Sovietica, esplosa nel 1986 a 120 chilometri da Kiev. La miniserie in...

Il finale di Chernobyl regalerà al mondo la verità sul reattore? : Il fine settimana ha inizio e questo significa che mancano sempre meno giorni alla messa in onda del finale di Chernobyl. La mini serie HBO che ha conquistato il mondo è già terminata da qualche settimana negli Usa ma in Italia solo giorno 8 regalerà al pubblico il quinto e ultimo episodio e, possibilmente, la verità di Legasov su quello che è davvero successo quella tragica notte. In queste settimane la mini serie ha messo tutto in discussione ...

«Chernobyl» - episodio 5 : il trailer e cosa aspettarsi dal finale : Cinque puntate sono un numero adatto per una miniserie, ma mai come per Chernobyl si può dire che siano volate. Non perché siano divertenti, ma perché la morsa di orrore e angoscia che rimane anche dopo aver spento lo schermo è costruita talmente bene da mantenere il livello di interesse costantemente alto. Dopo la quarta puntata, è già tempo di conclusione e quella di Chernobyl non sarà senza dubbio un lieto ...

Dal finale di Chernobyl a Legion 3 e Riviera 2 : le serie tv in onda su Sky a luglio : Una volta questo era il periodo dell'anno più buio per i fan delle serie tv che non avevano via di scampo costretti ad attendere l'autunno per vedere nuovi show e nuovi episodi. Ormai non è più così da un po' e la prova è che nel mese di luglio gli abbonati Sky avranno modo di vedere il finale di Chernobyl, gli ultimi due episodi saranno in onda l'1 e 8 luglio, e quello di Big Little Lies 2, in onda fino al 23 luglio. Queste non sono le ...