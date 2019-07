wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) Capire la distribuzione dell’acqua nel mondo – umidità compresa – per capire grazie alla sua evoluzione come sarà la salute delle coltivazioni. E, assieme a queste, il relativo benessere o la povertà. Lo fa la, grazie a un lavoro integrato die modelli di calcolo che ha lo scopo di prevenire il più possibile condizioni di carestia o addirittura insicurezza alimentare (purtroppo ancora troppo frequenti in molti paesi, e in via di peggioramento complice il cambiamento climatico). L’anno scorso è toccato al Sudafrica, mentre al momento l’equilibrio è molto fragile in Namibia, Zimbabwe ed Angola, dove la siccità pone milioni di persone a rischio. In questo video, alcune animazioni sul lavoro dell’Agenzia americana su questo fronte. (Music credit: Anticipating Outcomes by Simon Begg PRS/Credit:’s Goddard Space Flight Center/Kathryn Mersmann ...

MilanoCitExpo : I satelliti della Nasa che prevedono le carestie #DipartimentoInnovazioneTecnologia - spe1977 : RT @fdragoni: “Coordinerei un'uscita della Germania e dei paesi satelliti dall'euro, per formare un euro del Nord Europa. È dal 2010 che so… - Euribor_Ghignai : @twalso @memelencia @ValerioC1 @ricpuglisi @francescatotolo @Rinaldi_euro Chiedi a Bombolo della sua esperienza in… -