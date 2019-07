I ministri del Grande gelo

Nave Alex - Salvini : “Ogni tanto mi sento solo - chiederò ai ministri della Difesa e dell’Economia di aiutarmi” : Discuteremo della presenza di navi militari italiane nel Mediterraneo: domando ai vertici delle forze armate se la Difesa dei confini italiani è un dovere o è un di più”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini in una diretta Facebook, commetando la vicenda della Nave Alex della ong Mediterranea. “Ogni tanto mi sento un po’ solo” ha aggiunto il vice premier che ha chiesto l’intervento del ministro ...

Ddl sull’assestamento di bilancio - c’è l’ok del Consiglio di ministri. Salvini e Di Maio assenti : Via libera del Consiglio dei ministri al ddl sull’assestamento di bilancio. All’incontro non stanno partecipando né Luigi Di Maio, né Matteo Salvini....

Pas - ultime notizie : il Consiglio dei ministri rinvia - i precari restano in attesa delle promesse : PAS scuola: nella giornata di ieri, i sindacati hanno pubblicato un comunicato unitario in cui informano del nulla di fatto su reclutamento e abilitazioni, di ieri sera, nel Consiglio dei Ministri. Spiegano che in base all’intesa con il Miur, doveva essere utilizzato il primo veicolo normativo utile. Il Consiglio dei Ministri temporeggia “Il Ministro dell’Istruzione ha reso noti per tempo sia i testi da assumere come emendamento in ...

Governo - nel Consiglio dei ministri resta solo la riforma del Mibac. Ma ora la Lega frena : “Avviare una revisione profonda” : Nel Consiglio dei ministri convocato alle ore 18.50 a Palazzo Chigi resta solo la riforma del ministero per i Beni e le attività culturali voluta dal titolare Alberto Bonisoli. Sul tavolo non ci sarà il ddl di assestamento di bilancio perché il ministro Giovanni Tria e il premier Giuseppe Conte vogliono prima discutere con l’Unione europea e il commissario Pierre Moscovici. Non ci sono neanche il testo sull’autonomia e il dossier ...

Ex Ilva - il tavolo permanente a Taranto con Di Maio e i ministri del M5s : la diretta : In corso il tavolo permanente nella Prefettura di Taranto tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, e i ministri del M5s, sul rilancio della città e la gestione del dopo Ilva. L'articolo Ex Ilva, il tavolo permanente a Taranto con Di Maio e i ministri del M5s: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Tribunale dei ministri di Catania ha archiviato l’indagine in cui Matteo Salvini era accusato di sequestro di persona per il caso della Sea Watch 3 : Venerdì il Tribunale dei ministri di Catania ha disposto l’archiviazione dell’indagine che era stata aperta dalla Procura di Roma contro Matteo Salvini per i fatti che nel gennaio 2019 coinvolsero la nave Sea Watch 3 al largo delle coste di

Conte : "Oggi il Consiglio dei ministri<br> per l'assestamento del bilancio" : L'esecutivo di Giuseppe Conte sembra intenzionato a voler evitare l'apertura della procedura d'infrazione da parte dell'UE nei confronti dell'Italia, anche se nei giorni scorsi i due vicepremier sembravano tutt'altro che pronti a tutto pur di scongiurarlo.A precisarlo è stato oggi lo stesso premier dopo la colazione al Quirinale in vista della risposta che il governo dovrà dare all'Unione Europea:Questa sera sarà un Consiglio dei ministri ...

Salvini posta una foto con i ministri della Lega : "Avanti con la ruspa" : "La squadra di governo della Lega, un gruppo di amici con cui abbiamo messo a punto le nostre proposte sulla riforma della scuola e università (65.000 insegnanti precari avranno finalmente una cattedra definitiva), sul sostegno ai disabili (aumento delle pensioni di invalidità e riconoscimento della Lingua dei Segni), sulla riforma fiscale (taglio delle tasse, unica soluzione per combattere l'evasione fiscale e liberazione di cantieri ...

Palazzo Chigi - fumata nera sulla Flat Tax. Salvini riunisce i ministri della Lega : fumata nera al vertice di Palazzo Chigi sulla strategia per evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. sulla Flat tax e il cuneo fiscale servirà un tavolo per mediare tra Lega e M5s....

Cosa prevedono i 18 articoli del decreto sicurezza approvato in Consiglio dei ministri : Ulteriore stretta sulle Ong, più rigore nella gestione dell'ordine pubblico, assunzioni per la notifica di sentenze a carico di condannati ancora liberi, giro di vite sugli ultras calcistici. C'è questo e molto altro ancora nel decreto sicurezza bis, approvato oggi dal Consiglio dei ministri nella sua versione più volte limata dopo le polemiche che l'hanno fatto slittare al dopo europee ("habemus decretum", ha esordito il ministro dell'Interno, ...

Terremoto Sicilia : ok del Consiglio dei ministri ad altri 37 mln per i Comuni del catanese : Il Consiglio dei Ministri, facendo seguito alla prima delibera del 28 dicembre 2018 di deliberazione dello stato d’emergenza, ha deliberato un ulteriore stanziamento di 37 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di ...

Manovra - Conte : “Sono presidente del consiglio dei ministri - non ho bisogno di delega per trattare con Ue” : “Io sono il presidente del consiglio dei ministri, che delega dovrei avere? Penso che la delega sia sempre, perché in caso contrario sarebbe sfiducia nei miei confronti e mi sembra che nessuno l’abbia posta”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo a chi gli chiede se, ieri sera, abbia ricevuto una delega a trattare con l’Ue sulla Manovra. ...

G20 - sos crescita : "E' bassa - timori per i dazi" I ministri : avanti con tassazione a big del web : La crescita resta bassa e i rischi restano orientati verso il basso, così recita il comunicato finale del G20 finanziario di Fukuoka. I ministri delle finanze e i banchieri presenti hanno concordato anche sulla necessità di riformale le regole della tassazione internazionale sulle grandi industrie tecnologiche

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Giugno : È toccato ancora una volta al sottosegretario Molteni presentarsi a rappresentare l’Italia davanti ai ministri dell’Interno degli altri 27 Paesi membri : Politica show Salvini va da Barbara D’Urso e salta un altro Consiglio Ue Il leghista, tra comizi e ospitate tv, diserta la riunione dei ministri dell’Interno sui rimpatri di Tommaso Rodano I nuovissimi mostri di Marco Travaglio Spunti e appunti per una nuova, grande commedia all’Italiana a episodi, nella migliore tradizione de I mostri e I nuovi mostri. Il sindaco da balcone. Arrestato per corruzione e turbativa d’asta, il sindaco leghista ...