I consigli dei gestori per investire | profilo millennial | dirigente e pensionato

Napoli - a fuoco lo scooter del consigliere dei Verdi Borrelli : “Stavo facendo monitoraggio di parcheggiatori abusivi” : Un attentato incendiario è stato compiuto a Napoli ai danni dello scooter del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, protagonista di diverse battaglie contro l’illegalità. Oggi, come rende noto lo stesso consigliere con una diretta sul suo profilo Facebook, ignoti hanno dato fuoco al suo scooter mentre stava effettuando, con il consigliere della prima Municipalità, Gianni Caselli, un sopralluogo nella zona di Riva ...

Fratelli d’Italia - dopo gli arresti dei consiglieri per ‘ndrangheta l’appello ai territori : “Non far entrare chiunque” : “Stiamo crescendo. Ed è questo il momento in cui fare più attenzione. Diventiamo grandi, nel partito potrebbe entrare di tutto”. Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, chiama a rapporto i dirigenti territoriali. L’obiettivo è “aprire gli occhi“. Gli arresti, nel giro di pochi giorni, del presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso, e del consigliere ...

Maltempo - il consiglio dei Ministri dichiara lo stato d’emergenza per Brescia - Lecco e Sondrio : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Brescia, Lecco e di Sondrio interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 11 e 12 giugno 2019. Per l’avvio delle prime attività di protezione civile sono stati pertanto stanziati 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. L'articolo ...

Finanziamento regionale per il consiglio comunale dei Giovani di Cori e Giulianello : Con determinazione dirigenziale n. G06334/2019 e ai sensi della L.R. n. 20/2007, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle Giovani

Pas - ultime notizie : il consiglio dei Ministri rinvia - i precari restano in attesa delle promesse : PAS scuola: nella giornata di ieri, i sindacati hanno pubblicato un comunicato unitario in cui informano del nulla di fatto su reclutamento e abilitazioni, di ieri sera, nel Consiglio dei Ministri. Spiegano che in base all’intesa con il Miur, doveva essere utilizzato il primo veicolo normativo utile. Il Consiglio dei Ministri temporeggia “Il Ministro dell’Istruzione ha reso noti per tempo sia i testi da assumere come emendamento in ...

consiglio dei Ministri - slitta assestamento bilancio/ No Autonomia - strappo Lega-M5s : Consiglio dei Ministri, è rebus odg: slitta assestamento bilancio, Autonomia e forse Flat Tax. strappo Lega-M5s, gli scenari e la procedura d'infrazione

Csm - Bonafede traccia la riforma : ‘Stop ai parlamentari che diventano membri laici’. E taglio dei compensi a tutti i consiglieri : Chi entra nel Consiglio superiore della magistratura non deve avere ricoperto ruoli politici elettivi nei 5 anni precedenti. Insomma: mai più parlamentari che diventano membri laici del Csm. E’ la linea che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede vuole assumere per la riforma della legge elettorale per la composizione dell’organismo di autogoverno della magistratura. Per intendersi: se questa norma esistesse già ora, non ...

Governo - nel consiglio dei ministri resta solo la riforma del Mibac. Ma ora la Lega frena : “Avviare una revisione profonda” : Nel Consiglio dei ministri convocato alle ore 18.50 a Palazzo Chigi resta solo la riforma del ministero per i Beni e le attività culturali voluta dal titolare Alberto Bonisoli. Sul tavolo non ci sarà il ddl di assestamento di bilancio perché il ministro Giovanni Tria e il premier Giuseppe Conte vogliono prima discutere con l’Unione europea e il commissario Pierre Moscovici. Non ci sono neanche il testo sull’autonomia e il dossier ...

consiglio dei ministri - slitta il piano per evitare la procedura d'infrazione Ue : È ufficiale: l'assestamento di bilancio slitta, non sarà nel Consiglio dei ministri in programma stasera ma verrà rinviato alla prossima settimana. È quanto confermano...

Governo ultime notizie : Autonomia oggi in consiglio dei Ministri. I punti : Governo ultime notizie: Autonomia oggi in Consiglio dei Ministri. I punti oggi si gioca una partita importante in Consiglio dei Ministri. Si parla delle autonomie, uno dei temi meno mediatici ma più controversi sul piano politico. La Lega e il Movimento 5 Stelle si “sfidano” proprio su quelle spaccature che consentirono al carroccio di stravincere al Nord e ai pentastellati di conquistare il Meridione. Governo ultime notizie: i ...

Scontro nel governo sull’autonomia. A rischio il consiglio dei ministri di oggi : Ancora stallo sull’autonomia e nessuna decisione presa su Autostrade. C’è forte tensione nel governo al termine del lungo vertice di ieri sera a Palazzo Chigi, finito dopo la mezzanotte. Le intese sulle autonomie regionali, annunciate da Matteo Salvini per il Consiglio dei ministri di oggi, saranno al centro di una nuova riunione mercoledì prossimo...

Scontro su Autonomia - il M5s stoppa la Lega. Incognita consiglio dei ministri : Un incontro prevalentemente orientato sulla discussione di questioni tecniche in cui il Movimento 5 stelle ha ottenuto il "rinvio" dell'approdo del tema Autonomia in Consiglio dei ministri. E' quanto emerge al termine del vertice governativo che si e' tenuto fino a tarda notte a Palazzo Chigi. Il partito di Luigi Di Maio ha sollevato le critiche dei ministeri a guida M5s alle richieste di Autonomia presentate dalle Regioni Lombardia, Veneto ed ...