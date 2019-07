I 60 anni della Serie C | grande evento il 16 luglio | due ospiti d’eccezione

Un divorzio lungo tre anni! La fine della love story fra Ben Affleck e Jennifer Garner : Svelato perchè Ben Affleck e Jennifer Garner solo lo scorso anno hanno ufficializzato il loro tormentato divorzio. La separazione ufficiale fra Ben Affleck e l’attrice Jennifer Garner è arrivata nel 2015, ma il divorzio è diventato effettivo solo qualche anno più tardi, dopo una difficile battaglia legale. L’ex coppia d’oro del cinema di oggi, non ha mai rilasciato una dichiarazione in merito, spiegando sommariamente le motivazioni ...

L'orrenda fine del giovanissimo di Hollywood : la star della Disney aveva solo 20 anni : L'attore Cameron Boyce, giovanissima star delle serie televisive di Disney Channel, è morto a 20 anni. "È con un cuore profondamente pesante che riportiamo che questa mattina abbiamo perso Cameron", ha detto un portavoce a nome della famiglia, citato dalla Abc. Il giovane "è morto nel sonno a causa

Ufficiale l’addio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - l’atteso annuncio della coppia : “Dieci anni indimenticabili” : La notizia era nell'aria già da settimane e gli indizi erano talmente eloquenti che non sorprende affatto la dichiarazione all'ANSA con cui è stato ufficializzato l'addio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Il cantante e la modella, al centro dei pettegolezzi per la lontananza mostrata in questi mesi in cui non sono apparsi insieme nemmeno sui social, hanno annunciato la fine del loro matrimonio e della loro storia d'amore lunga un ...

Marco Vannini/ La rabbia della mamma dopo parole di Antonio Ciontoli - Quarto Grado - : Marco Vannini, il caso stasera nella puntata di Quarto Grado: le parole di rabbia di mamma Marina Conte dopo l'intervista ad Antonio Ciontoli.

I 120 anni della Fiat - Come eravamo - FOTO GALLERY : Dopo il centenario della Citroën, celebrato da poche settimane, è tempo di un altro grande anniversario nel mondo dellauto: i 120 anni della Fiat. Costituita l11 luglio del 1899 Come società Fabbrica Italiana Automobili (la parola Torino sarebbe stata aggiunta in un successivo cambio di denominazione sociale), la Casa piemontese ha dato vita a una lunga serie di modelli iconici, che raccogliamo nella nostra galleria di immagini, molti dei quali ...

Cameron Boyce - star della Disney - morto nel sonno : aveva solo 20 anni : Cameron Boyce, star di Disney Channel, è morto nel sonno a soli 20 anni. L'attore, che deve il suo successo alla serie Jessie e The Descendants, avrebbe avuto un attacco dovuto a una...

Joao Gilberto morto - addio a una delle leggende della Bossa Nova : aveva 88 anni : È morto a 88 anni il grande musicista brasiliano Joao Gilberto, tra i padri della Bossa Nova e leggenda della musica latino americana. A dare l’annuncio è stato il figlio Joao Marcelo su Facebook: “Mio padre è morto, la sua battaglia è stata nobile, ha cercato di preservare la sua dignità mentre perdeva la sua autonomia”, ha scritto in un post. Gilberto si è spento nella sua casa di Rio de Janeiro, in Brasile. L'articolo ...

Simone annicchiarico - l'astro nascente della tv scomparso : "Perché mi hanno fatto fuori" - sfogo e accusa : Simone Annicchiarico, almeno fino a quattro o cinque anni fa, sembrava il nuovo asso pigliatutto della televisione italiana. Il presentatore, che tra il 2009 e il 2015 ha condotto con successo Italia's Got Talent su Canale 5, trasmissione che gli ha consentito di ottenere ampia popolarità e la condu

Nuova scossa di terremoto di magnitudo 7.1 nel sud della California : la più forte in 20 anni : Il sisma è durato circa 30 secondi ed è stato sentito anche in Messico: non si registrano danni rilevanti

