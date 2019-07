Hyundai Ioniq - Al volante dell' ibrida e dell' ibrida plug-in

quattroruote

(Di martedì 9 luglio 2019) Squadra che vince non si cambia. Semmai, si migliora con gli innesti giusti che mancavano. Lasi rinnova quindi nel segnoa continuità, la solita frase precotta che sta a significare quanto segue: fuori, per riconoscerla, serve impegno per scorgere una calandra dalla trama più elaborata e proiettori full Led dal diverso disegno, finezze che migliorano limpatto visivo globale ma non ribaltano affatto la sua immagine. Sottopelle, invece, la sostanza aumenta e abbiamo avuto modo di toccarla con mano, in anteprima assoluta, al quartier generale europeo dia Francoforte. A disposizione tutta la gamma green: Hybrid,-In Hybrid ed elettrica, questultima soltanto in esposizione perché arriverà in un secondo momento. Le due ibride, invece, sono già ordinabili con consegne fra la fine di agosto e linizio di settembre. Novità negli interni. La sostanza, ...

