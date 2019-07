Hotel | la truffa nascosta | la banalissima mossa nella vostra stanza che può rovinarvi il

liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Entrate in unall'estero e vi fiondate alla reception a chiedere il numero del wifi? Attenti, rischiate grosso. Come avverte un articolo del Messaggero, accedere alle reti degli alberghi o a connessioni libere, e soprattutto utilizzarle per fare acquisti, può essere davvero pericoloso. Gli ho

Triffleme : @rubio_chef Sta facciademmerda Che poi, eccoli gli hotel a 5stelle - b2beb2c : RT @leggoit: Truffa 3,5 milioni di euro e fa la bella vita tra hotel e auto di lusso: preso finto broker - ToninoPiesco : RT @leggoit: Truffa 3,5 milioni di euro e fa la bella vita tra hotel e auto di lusso: preso finto broker -