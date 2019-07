HONOR e Huawei hanno standard di qualità più elevati della media Parola di Presidente

Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio : Huawei e HONOR sono pronte a rilasciare l'aggiornamento con la EMUI 9.1 per tanti nuovi smartphone, come comunicato nelle settimane passate. L'articolo Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio proviene da TuttoAndroid.

Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio : Huawei e HONOR sono pronte a rilasciare l'aggiornamento con la EMUI 9.1 per tanti nuovi smartphone, come comunicato nelle settimane passate. L'articolo Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR : Huawei ha rilasciato le proprie patch di sicurezza datate luglio 2019, contenenti le correzioni per numerose vulnerabilità, alcune delle quali considerate critiche. L'articolo Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Un’occhiata ad Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei e HONOR - foto screen menù e grafica : Curiosi di vedere che aspetto avreanno Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor? L'interesse nei confronti del prossimo major update può essere già in qualche modo soddisfatto oggi 2 luglio con un'anteprima della prossima esperienza software. Una build di un rilascio relativo proprio alla prossima versione del sistema operativo e dell'interfaccia del produttore cinese ci consente già di dare appunto un'occhiata a quello che vedremo ...

Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android : Huawei P30 Lite - HONOR View20 - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Huawei P30 Lite, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9 L'articolo Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android: Huawei P30 Lite, HONOR View20, Samsung Galaxy S10e e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

7 chiarimenti ufficiali sugli aggiornamenti Huawei e HONOR dopo ban USA e Google : Gli aggiornamenti Huawei e Honor continueranno nonostante il ban USA e dunque Google per i dispositivi del brand cinese? Molte delle domande degli utenti ruotano intorno a questa principale ma sono anche altri i dubbi che attanagliano i fan del marchio. Per dissipare ogni dubbio, è stato appena pubblicato in Germania uno specifico sito con il compito di informare correttamente chiunque della reale situazione intorno alle licenze e ai ...

Dal 14 giugno 10 euro di sconto Unieuro per Huawei P30 Lite - HONOR 10 e S9 Plus : i nuovi prezzi : Scattano oggi 14 giugno alcune offerte Unieuro molto interessanti per tutti coloro che stanno cercando un nuovo smartphone Android, considerando la campagna online che ci propone un prezzo più basso per i vari Huawei P30 Lite, Honor 10 e Samsung Galaxy S9 Plus. Tanto per citare tre device che hanno ancora mercato nel nostro Paese dopo le news sul volantino di inizio settimana. A tal proposito, va messo in evidenza un codice sconto di 10 euro ...

HONOR View20 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Lite e non solo fra le migliori offerte del weekend : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend ci riserva un’altra carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono infatti cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e Mate 20 Pro. […] L'articolo HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e non solo ...

Garanzia Facebook - Instagram e Whatsapp su telefoni Huawei e HONOR : chi non deve temere : Nella giornata di ieri, un nuovo polverone si è sollevato sulla disponibilità di Facebook, Instagram e Whatsapp su telefoni Huawei e Honor. Il nuovo caso è nato dopo le dichiarazioni del team di Facebook appunto secondo le quali le sue personali app non sarebbero state più preinstallate sui dispositivi dei due brand. Normale che la nuova posizione del social network abbia fatto scalpore ma è anche giusto chiarire la reale situazione per ...

Limite WhatsApp su smartphone Huawei e HONOR nuovi : neanche Facebook e Instagram preinstallati : La domanda serpeggia da giorni: WhatsApp su smartphone Huawei e Honor sarà ancora disponibile nonostante il ban USA? Gli stessi dubbi riguardano Facebook e Instagram e ora a tal proposito abbiamo una posizione ufficiale del team del social network per eccellenza, appunto Facebook, che non lascia spazio ad equivoci. La notizia del momento è stata lanciata da Reuters, su fonte diretta delle dichiarazioni Facebook: Il tris di app social non ...

Facebook - WhatsApp e Instagram non saranno più preinstallate negli smartphone Huawei e HONOR : Facebook ha deciso di sospendere la preinstallazione delle proprie app sui nuovi smartphone Huawei, ma questo non impedirà agli utenti di installarle da soli. L'articolo Facebook, WhatsApp e Instagram non saranno più preinstallate negli smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Ben 17 problemi risolti su device Huawei e HONOR con l’aggiornamento di giugno : bollettino completo : Sono arrivate in questi minuti le prime notizie in merito agli aggiornamenti che avremo modo di toccare a giugno con gli smartphone Huawei e Honor. Si tratta di un vero e proprio bollettino, così come avviene con Samsung, tramite il quale avremo idea (in modo generico) su come il produttore cinese intenda fornire migliori standard di sicurezza ai propri utenti. Cerchiamo dunque di capirci qualcosina di più, a maggior ragione dopo che nella ...

Aggiornamento EMUI 9.1 Huawei Mate 9 Pro - P10 - P10 Plus - Nova 4 - Nova 2S - HONOR 9 in arrivo : Huawei ha confermato 10 smartphone Huawei e Honor che riceveranno l'Aggiornamento EMUI 9.1. I modelli dei dispositivi includono Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, Nova 4, Nova 4e, Nova 2s, Honor V9 e Honor 9.

Piatto ricco per EMUI 9.1 : ancora 10 smartphone Huawei e HONOR in beta il 31 maggio : Piatto ricco nel vero senso della parola per l'interfaccia EMUI 9.1. Sempre più smartphone Huawei e Honor stanno rientrando nel programma di beta testing del produttore cinese in queste ore. E tutto nonostante il ban USA che metteva in gran discussione l'argomento aggiornamenti software per i device del brand cinese. Solo questa mattina, sulle pagine di OM, ho riportato la notizia dell'inclusione di nuovi 14 smartphone Huawei e Honor appunto ...