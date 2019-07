HONOR Band 5 è già ordinabile su Amazon a 59 euro

WhatsApp bandito dai device Huawei e HONOR? Facciamo chiarezza : Il ban del governo USA rivolto ai device Huawei e Honor continua largamente a far discutere, questa volta in relazione ad una tematica che potrebbe (utilizziamo il condizionale perché nulla ancora è stato deciso, ci teniamo a chiarirlo fin dalle prime battute di questo articolo di approfondimento) stravolgere l'esperienza di utilizzo quotidiana di milioni di user. La domanda sorge quasi spontanea: così come sarà (o per lo meno come dovrebbe ...