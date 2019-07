Grecia : S&P e Dbrs scommettono su nuovo Governo - ‘può far crescere Paese’ (3) : (AdnKronos) – Secondo Stephanie Kelly, economista politico di Aberdeen Standard Investments, “il risultato delle elezioni greche è un esempio di politica populista che si conclude. Il Governo populista Syriza, eletto nel 2015 come reazione alla profonda crisi del debito dell’Eurozona e alle accuse di corruzione politica in Grecia, è stato rovesciato dal centro-destra New Democracy. Il nuovo Governo promette ...