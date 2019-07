Grecia | le elezioni politiche sono state vinte dal centro-destra di Mitsotakis

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) La situazione di molti Stati europei, negli ultimi anni, è stata segnata da una grande incertezza e dall'avanzata di forze populiste, nazionaliste o anti-sistema. Per questo motivo, il voto politico ellenico di ieri, domenica 7 luglio, risulta cruciale per le sorti dellastessa e, in parte, anche per l'andamento politico dell'intera Unione Europea. Verso i risultati definitivi Secondo le ultime proiezioni post voto (ormai vicinissime ai risultati definitivi), ledel 2019 assegnano la vittoria a Kyriakos, leader del partito Nea Dimokratia. In particolare, il suo partito raggiunge un consenso di quasi il 40% dei voti espressi, corrispondente a 158 seggi su 300 totali, ovvero la maggioranza assoluta in Parlamento. La formazione di sinistra SYRIZA (guidata da Alexis Tsipras), invece, riesce a raccogliere un gradimento di circa il 31,5%, corrispondente ad ...

