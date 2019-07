Governo | Iezzi Lega | “Di Stefano del M5s? Lo prendono tutti in giro Trenta?

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) “Le parole di Manlio Disu Matteo Salvini? Non commento quello che dice, è uno che in Parlamentoin. E’ un personaggio folkloristico, appartiene a quell’ala delche è, appunto, un po’ folkloristica. Io lascerei stare”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il deputato della, Igor, commenta l’ultima staffilata del sottosegretario agli Esteri del, Manlio Di, al ministro dell’Interno (“Salvini si sente Maradona ma è un Higuain fuori forma”). Migranti, Salvini: “Missione Sophia? Recuperò migliaia di persone e le portò in Italia. Arispondo coi numeri” E sulla pervicace posizione dellain materia di politica migratoria, il ...

