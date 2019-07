Governo | Di Maio | “Salvini non risponde e dice di sentirsi solo sul tema dei migranti?

Governo - Di Maio : ritrovato metodo lavoro : 9.00 Con la Lega "abbiamo ritrovato un metodo e questo è l'unico Governo possibile. I numeri sul lavoro ci stanno dando ragione e in particolare danno ragione a quello in cui il M5S ha sempre creduto. Il decreto Dignità, Quota 100, il Crescita e lo Sblocca cantieri". Così il vice premier e ministro dello Sviluppo, Di Maio, al Corriere della Sera. Sul nodo migranti Di Maio ha ribadito che "non bisogna cadere nel gioco" delle Ong:"mentre fanno ...

Luigi Di Maio e Salvini - sarà crisi. Carelli a Bechis - cosa sa sul Governo : "La tentazione di monetizzare" : La crisi ci sarà ma non subito. Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24 e deputato del Movimento Stelle, sale sull'auto di Franco Bechis e svela cosa accadrà al governo di Lega e M5s. Superato lo scoglio della procedura d'infrazione e incassati i numeri positivi dell'Istat sulla occupazione, spiega

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - nomine Ue e rimpasto di Governo : "Concorrenza all'Italia" - nome a sorpresa : "Siamo riusciti a portare a casa una casella importantissima come quella del commissario Ue alla Concorrenza". La combina grossa, Luigi Di Maio. Su Facebook il leader M5s e vicepremier "brucia" tutti, alleati compresi, che nella partita delle nomine Ue, ancora in corso, all'Italia andrà "un ruolo fo

Governo - Di Maio non si presenta al cdm. Salvini se ne va a riunione in corso : Luigi Di Maio non si è presentato e Matteo Salvini se ne è andato a riunione in corso. I due vicepremier non si sono visti al consiglio dei ministri, convocato in anticipo di un’ora, che aveva all’ordine del giorno l’assestamento di bilancio e il rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 2018. Il capo politico M5s ha fatto sapere che la sua assenza era stata “comunicata una settimana ...

Sondaggi - Governo sotto al 50%. Salvini perde 10 punti - Di Maio giù di 48 rispetto a un anno fa : Sette punti in meno rispetto a tre settimane fa, ma soprattutto 23 in meno rispetto a luglio 2018. Crolla il consenso per il governo che dal 68% di un anno fa passa al 45, per la prima volta sotto il 50%. Sono i dati che emergono dal Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, che evidenziano anche importanti cedimenti per l’indice di gradimento del capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio, che tocca il livello più basso ...

Sondaggio Ipsos. Consensi Governo sotto 50% : Conte in testa - Salvini doppia Di Maio : A un mese dal voto europeo con il trionfo della Lega, Ipsos fa il punto sul Corriere della Sera. sul consenso del Governo e dei ministri. Partiamo dal Governo. La tendenza è a una netta contrazione dei Consensi, che per la prima volta vedono prevalere le valutazioni negative, con un indice (percentuale dei voti positivi su chi ha espresso un’opinione, escludendo quindi i non sa) che si colloca al 45, ben 7 punti sotto ...

Governo - Di Battista : “Con Di Maio ci siamo chiariti - non ho indebolito il Movimento. Su Tav mi auguro no del M5s” : “Il mio rapporto con Luigi Di Maio? Ci siamo scritti e chiariti, ci sono state incomprensioni, ma sisuperano”. Taglia corto Alessandro Di Battista, dopo le polemiche con il capo politico del M5s e vicepremier, in seguito all’uscita del suo libro “Politicamente scorretto“, edito da Paper First, e la frase sui “burocrati chiusi nei ministeri” che aveva creato tensioni tra i due esponenti di spicco ...

Vittorio Feltri : Il Governo è morto - perché Salvini e Di Maio non vogliono seppellirlo : È un dato di fatto che il governo sia in punto di morte. Lega e 5 Stelle sono in conflitto perenne, non vanno più d' accordo su nulla, nemmeno sul cosiddetto contratto sottoscritto a suo tempo da entrambe le forze politiche. Non è una mia opinione bensì la realtà. Logica vorrebbe che l' esecutivo ra

M5s e Luigi Di Maio affondano l'Autonomia - colpo mortale al Governo : rabbia leghista - sfregio all'Italia : «È inutile continuare a prendere in giro la gente, tanto se il tentativo è quello di realizzare una "non riforma", non la sottoscriverò mai», sbotta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che rincara la dose: «Credo che nessuno degli altri governatori sia disposto a prendere uno sch

Luigi Di Maio : "Chi vuole la crisi di Governo - farà tornare il Pd con i soliti Monti e Fornero al comando" : Luigi Di Maio non ha dubbi: "Il governo dura altri quattro anni, in caso contrario chi lo fa cadere si prende una bella responsabilità, perché significherebbe far tornare il Pd insieme ad altri Monti e altre Fornero". Il leader grillino mette le mani avanti e passa il peso delle sorti dell'esecutivo

Luigi Di Maio : "Se cade il Governo tornano i tecnici" : “Il governo dura altri quattro anni”, dice Luigi Di Maio in un colloquio con il Corriere della Sera, ma qualora non fosse così “chi lo fa cadere si prende una bella responsabilità, perché significherebbe fare tornare il Pd insieme ad altri Monti e altre Fornero”, aggiunge il vicepremier pentastellato. La ricetta per rilanciare l’economia del capo politico dei 5 stelle parte dal dialogo con ...

