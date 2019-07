Goodwood 2019 | le dieci curiosità della festa del Festival of Speed

Festival of Speed 2019 - A Goodwood va in scena la festa dei motori : Quattro giorni tra bolidi in pista, grandi anteprime e molto altro. Il Goodwood Festival of Speed prende finalmente il via, con tanti appuntamenti in programma da giovedì 4 a domenica 7 luglio. La tradizionale cronoscalata nella tenuta di Charles Gordon-Lennox, 11 Duca di Richmond, ma da tutti conosciuto come Lord March fondatore della kermesse nel 1993 e presidente del British Automobile Racing Club è ormai diventata un vero salone allaperto, ...