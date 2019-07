Gli Stati Uniti vincono i mondiali femminili | Orange stese in finale

Pellegrinelli-Ramazzotti l’addio ufficiale : “Sono stati dieci anni meraviGliosi” : La conferma è arrivata con la freddezza e la sintesi di una nota stampa. Poche parole per ufficializzare quello che si vociferava da settimane: la lunga storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, seconda moglie del cantante, è finita. È la coppia, di comune accordo, a mettere fine alle indiscrezioni, attraverso un comunicato stampa che, seppure nella sintesi, trasuda rispetto, gratitudine reciproca e totale accordo nella ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati : «Sono stati 10 anni meraviGliosi» : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. «sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo...

Mondiali di calcio femminile – Vincono ancora Gli Stati Uniti : la reazione di Trump : Donald Trump si complimenta con la Nazionale femminile statunitense di calcio dopo la vittoria ai Mondiali 2019 La Nazionale statunitense femminile si conferma campione del mondo di calcio femminile: Rapinoe e compagne hanno trionfato oggi contro l’Olanda, alzando al cielo per la quarta volta la coppa del mondo. Una grande gioia per il Presidente Trump: “congratulazioni alla squadra di calcio femminile Usa per la vittoria della ...

Basket - Mondiali Under 19 2019 : Stati Uniti sul trono iridato - Mali orgoGlioso ma sconfitto : Dopo lo smacco di due anni fa, subito dal Canada di RJ Barrett in semifinale, gli Stati Uniti tornano sul tetto del mondo Under 19, conquistando il titolo iridato di categoria per la sesta volta. A soccombere in finale è il Mali con il punteggio di 93-79, che però è decisamente poco veritiero per quanto si è visto nel corso del match. Migliori realizzatori sono da una parte Cade Cunningham con 21 punti, dall’altra dall’altra Abdoul ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Gli Stati Uniti vincono il titolo nel Mixed Team skeet juniores. Italia 4a : Alexander Joseph Alin e Austen Jewell Smith, ce l’hanno fatta. Gli statunitensi sono campioni iridati juniores del Mixed Team di skeet, per l’edizione 2019 dei Mondiali di Tiro a volo in corso di svolgimento a Lonato. Al termine di una finale nervosa e più complicata di quello che racconta il 32/40-27/40 conclusivo, gli americani sono riusciti a spuntarla nei confronti della coppia russa formata da Mark Eshchanov ed Elena Bukhonova ...

Gli Stati Uniti hanno vinto i Mondiali femminili : La nazionale di calcio statunitense è la più forte al mondo per la quarta volta nella sua storia: nella finale di Lione ha battuto 2-0 l'Olanda

Pellegrinelli-Ramazzotti l’addio ufficiale : “Sono stati dieci anni meraviGliosi” : La conferma è arrivata con la freddezza e la sintesi di una nota stampa. Poche parole per ufficializzare quello che si vociferava da settimane: la lunga storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, seconda moglie del cantante, è finita. È la coppia, di comune accordo, a mettere fine alle indiscrezioni, attraverso un comunicato stampa che, seppure nella sintesi, trasuda rispetto, gratitudine reciproca e totale accordo nella ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati : «Sono stati dieci anni meraviGliosi» : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si lasciano: arriva l'annuncio ufficiale. «sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - matrimonio finito : «Sono stati dieci anni meraviGliosi» : «Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile». Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli annunciano...

Viareggio - violenta rissa a colpi di bottiGlia : arrestati tre stranieri : Gabriele Laganà La violenta, avvenuta in zona del Terminetto a Viareggio, sarebbe scoppiata per questioni legate alla droga. I tre marocchini sono stati arrestati Una violenta rissa tra stranieri è scoppiata nella serata di venerdì a Viareggio, nella zona del Terminetto. Le persone coinvolte nella violenza che ha scatenato il panico nella zona sono tutti marocchini irregolari in Italia: il più grave di loro ha riportato ferite ...

Polizia salva cinque cuccioli chiusi in una scatola : due sono stati adottati - si cercano ‘genitori’ per Gli altri : Erano in una scatola di cartone con la scritta ‘regalo’. cinque teneri cuccioli sono stati trovati così, poco prima delle 7 di questa mattina, dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine, non lontano dalla loro caserma di Settebagni a Roma. I cagnolini, tutti in buone condizioni, ma tremanti per la paura e sporchi per le tante ore passate all’interno della scatola, sono stati abbandonati lì probabilmente ...

Ecco perché l’Eurozona assomiglia più al Giappone che aGli Stati Uniti : l’Eurozona rischia la “Giapponesizzazione”? Beh, a dire il vero questo scenario - più volte profetizzato e temuto dagli economisti negli ultimi anni - può dirsi ormai agganciato. Tanto che...

Giulia Salemi - il dolore della mamma Fariba commuove i fan : «Mio fratello e suo fiGlio sono stati uccisi» : Difficile dimenticare la morte di un familiare, soprattutto quando resta inspiegabile e violenta. I fan di Giulia Salemi hanno scoperto che lo zio e il cugino sono stati uccisi in circostanze...

NeGli Stati Uniti c'è una legge contro i video farlocchi : Inizia dagli Stati Uniti la stretta contro i deepfake, le video-bufale che – grazie a intelligenza artificiale e ritocchi grafici – producono immagini false (ma spesso attendibili). In Virginia è appena entrata in vigore una legge che ne punisce l'uso, seppur in un ambito preciso: il revenge porn, cioè la pubblicazione di immagini di nudo per “vendetta”. Dal 2014, la Virginia punisce la diffusione di foto o video “con l'intento di costringere, ...