Giulia Bongiorno | la legge Concretezza | Finite le truffe tra i dipendenti statali

Impronte digitali - Giulia Bongiorno : “Al via la legge Concretezza - stop ai furbetti assenteisti” : Da oggi entra in vigore la legge Concretezza, che contiene anche la stretta sui 'furbetti del cartellino': "Fino ad oggi, di fatto, la facevano franca in troppi; adesso, con le Impronte digitali e la videosorveglianza, preveniamo il fenomeno", ha commentato soddisfatta la ministra della Pa Giulia Bongiorno.Continua a leggere

Italia-Cina - Nardella : “il sogno continua…” - messaggio anche da Giulia Bongiorno : “Queste ragazze sono davvero strepitose. Tenacia, intraprendenza, bravura. Un sogno rosa che puo’ e deve andare avanti! Forza ragazze!!!”. E’ questo il tweet del sindaco Dario Nardella che commenta così il successo dell’Italia al Mondiale femminile contro la Cina, 2-0 il risultato finale e partita che non è stata mai in discussione. Adesso i quarti di finale con l’obiettivo di arrivare il più lontano ...

Giulia Bongiorno vola direttamente a Palazzo Chigi. Indiscreto : prende il posto di Giancarlo Giorgetti : Hanno parlato di rimpasto durante il vertice a Palazzo Chigi Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Il nodo è la nomina di Giancarlo Giorgetti a commissario Ue. Se alla fine dovesse andare a Bruxelles, il suo posto di sottosegretario alla presidenza di Palazzo Chigi potrebbe andare a Giulia

Giulia Bongiorno a Gaia Tortora : "Il magistrato può uccidere una persona - e lei ne sa qualcosa" : "Il correntismo nella magistratura causa la patologia a cui stiamo assistendo, il magistrato è quello che condanna, che può uccidere una persona assolvendola dopo 10 anni". Il ministro Giulia Bongiorno, corresponsabile della Lega alla Giustizia, ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, sottolinea l

Giulia Bongiorno - ok al Ddl Concretezza : ribaltone Pa. "Telecamere e impronte anti-furbetti del cartellino" : Una rovina per i dipendenti pubblici "furbetti", firmata Giulia Bongiorno. "Con l'approvazione in via definitiva del Ddl Concretezza - spiega il ministro per la Pubblica amministrazione - avremo nuovi e preziosi strumenti per garantire i migliori servizi per cittadini e imprese". Leggi anche: "Test

Giulia Bongiorno a Pietro Senaldi : "Test psicologico per i magistrati - equilibrio fondamentale" : Nel caos post-elettorale che agita il governo - per oggi sono attese le esternazioni del premier Conte sul futuro dell' esecutivo e sulle sue condizioni per continuare a guidarlo - c' è un ministro che continua imperturbabile il proprio lavoro, tenendosi a distanza debita dai giochi della politica.

Giulia Bongiorno : “I magistrati devono avere equilibrio - serve un test psicologico” : La senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, ha spiegato che secondo lei i magistrati dovrebbero essere sottoposti ad un "test psicoattitudinale", perché non basta studiare ma "sono indispensabili anche doti caratteriali di equilibrio e buon senso". Inoltre il ministro ha ribadito che a breve nascerà un nuovo corso di laurea in Pubblica amministrazione.

Giulia Bongiorno a Tagadà : "Scontro con il M5s estenuante - siamo nel momento peggiore del governo" : "Il momento peggiore per questo governo? Questo". Il ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, spiega come questo sia "un momento di grande soddisfazione per la Lega in cui Matteo Salvini raccoglie i risultati (un bel 34 per cento)" ma "a l

Giulia Bongiorno lancia il corso di laurea per entrare direttamente nella pubblica amministrazione : Il ministro della pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, annuncia che a giugno dovrebbe essere pronto un disegno di legge che prevede l'introduzione di un corso di laurea per accedere direttamente alla pubblica amministrazione una volta terminati gli studi universitari: "Così facciamo entrare nella Pa gente di 25-26 anni".

Concorso per 17 mila maestre - c'è l'ok di Giulia Bongiorno : “Via libera a concorsi per 16.959 posti di personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, di cui 10.624 per l’anno scolastico 2020/2021 e 6.335 per l’anno scolastico 2021/2022”, l’ok arriva direttamente in una nota del ministero della Pubblica Amministrazione.Nella nota si annuncia come il ministro Giulia Bongiorno abbia firmato il decreto con cui “il ministero ...

Giulia Bongiorno : "Nel 2019 andranno in pensione 250mila dipendenti della pubblica amministrazione" : Nel corso dell’anno andranno in pensione 250mila dipendenti della pubblica amministrazione. Lo ha detto il ministro competente, Giulia Bongiorno, intervenendo al Forum Pa: “Nel 2019 ci saranno 150 mila cessazioni con la legge Fornero e 100 mila con ‘Quota 100’, per un totale di 250 mila”, ha annunciato. Se molti dipendenti lasceranno il lavoro, ci sarà bisogno di nuove assunzioni: “Per quanto ...

Giulia Bongiorno - rivoluzione sugli "statali migranti" : "Come li assumeremo". Test e requisiti - cosa cambia : "Bloccheremo il fenomeno delle migrazioni". Giulia Bongiorno non parla di immigrazione clandestina, ma di pubblico impiego. La ministra, intervistata dal Messaggero, anticipa il suo progetto: "Concorsi territoriali basati sui singoli fabbisogni. Chi sceglie di fare quel concorso deve restare in quel

La proposta del Ministro della Funzione pubblica Giulia Bongiorno per i nuovi concorsi : In una lunga intervista rilasciata a Il Mattino, il Ministro Giulia Bongiorno è intervenuta su due temi di estrema attualità. Uno di questi riguarda un tema molto caro agli insegnanti che attendono l’adeguamento degli stipendi. Su questo fronte era stato lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a fornire garanzie in sede di rinnovo del contratto collettivo. L’altro tema, che segue la discussione aperta dallo sblocco del ...

Giulia Bongiorno : «Ho tolto il blocco del turn over. Via libera a 250mila assunzioni nella Pubblica amministrazione» : Ministro Giulia Bongiorno, ci sono 250 mila dipendenti della Pubblica Amministrazione in uscita, tra legge Fornero e Quota 100, entro la fine del 2019: quindi arrivano 250 mila...