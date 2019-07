Giovanni Ciacci dopo Detto Fatto | “Non ho paura del futuro”

Bianca Guaccero/ "Adesso sogno Sanremo!" - e su Giovanni Ciacci e Detto Fatto… : Bianca Guaccero parla di 'Detto Fatto', Giovanni Ciacci e la gioia del primo libro, ma svela: 'Adesso sogno Sanremo!', le sue dichiarazioni.

Ecco chi lo sostituirà! Giovanni Ciacci e l'addio a Detto Fatto : Giovanni Ciacci ha lasciato a sorpresa a Detto Fatto, lasciando senza parole i tanti fan del programma di Rai 2. E adesso, a pochi giorni dall’addio, spunta una nuova indiscrezione: «Ecco chi prenderà il suo posto». Come riporta il sito 361magazine, voci di corridoio vedrebbero Guillermo Mariotto in pole position per sostituire Gio Gio. Insomma, da settembre il giurato storico di Ballando con le Stelle potrebbe affiancare Bianca Guaccero ...

Giovanni Ciacci : Potrei lavorare anche dal McDonald’s - ma la corona non cadrà dalla mia testa. : Giovanni Ciacci a ruota libera dopo l'abbandono a Detto Fatto parla del suo futuro e dei suoi progetti, chiarendo la dinamica dei fatti dal suo punto di vista dopo le polemiche dei giorni scorsi. Nelle ultime settimane si discute molto sulla scelta di Giovanni Ciacci di lasciare Detto Fatto dopo tanti anni. La sua è stata una presenza costante, divertente e rassicurante per il pubblico del programma di Rai2, un volto amico che ha ...

Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto! Ecco le parole della Guaccero : Giovanni Ciacci ha lasciato il programma “Detto Fatto”, e dopo un post di Bianca Guaccero su “Instagram” spiazza i fan. Pochi giorni fa, lo stylist ha dato sui social l’addio ufficiale al programma di tutorial. Sorpresa e sgomento tra gli affezionati della trasmissione. Ma poco dopo, ad attirare l’attenzione dei follower è stato un post di Bianca Guaccero.-- «Le persone non cambiano, si rivelano. (D.Lynch) Buon giorno a tutti!», scrive Bianca. ...