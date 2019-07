(Di lunedì 8 luglio 2019)di 23, è statacadavere dietro il palazzetto dello Sport "Gino Soldà" di Valdagno, in provincia di Vicenza. A dare l'allarme alcuni passanti, ma per la ragazza non c'era più nulla da fare. Ad ucciderla forse un arresto cardiaco, ma è stata aperta un'inchiesta per chiarire le cause del decesso: al momento non si esclude alcuna pista.