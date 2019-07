Gf Vip | Francesco Monte rompe il silenzio | Nessuno ha tradito nessuno | Isabella De

Francesco Monte e Giulia Salemi - "violento litigio nella notte poi l'addio". L'insospettabile Vip coinvolto : Un litigio furioso, e poi l'addio. Tra Francesco Monte e Giulia Salemi sarebbe tutto finito a Cannes, a causa di un durissimo scontro nella notte (per non meglio precisati motivi). Poi, secondo Spy, Monte avrebbe preso coraggio e si sarebbe dichiarato alla modella Isabella De Candia, con cui da qual

Gf Vip : Francesco Monte bacia a Ibiza Isabella De Candia - il video : L'ex tronista, bacia una super sexy modella di Molfetta, il video che li immortala nella scatenata notte trascorsa nelle isole Baleari.

Gf Vip - Giulia Salemi dopo l'addio con Francesco Monte : "Ora sto pensando a me stessa" : L'italo-persiana, intervistata dal settimanale Nuovo Tv ha parlato della fine della sua storia d'amore con l'ex tronista.

Gf Vip - Giulia Salemi e Francesco Monte - lei ancora sofferente mentre per lui si vocifera un flirt con Diletta Leotta : L'influener italo-persiana malinconica mentre per l'ex tronista si vocifera un flirt con Diletta Leotta.

Gf Vip - Giulia Salemi non vuole parlare di Monte e i fan insorgono : "Francesco torna da lei!" : Intervistata in occasione di Pitti a Firenze, Giulia Salemi e ancora molto provata dalla rottura con Francesco Monte. Intanto i fan invitano l'ex tronista a ripensarci.

Gf Vip : Francesco Monte parla della notte di passione con Maria Josè : Al rientro dal suo soggiorno ad Ibiza, Francesco Monti smentisce di aver trascorso una notte bollente con Maria Jose.

Ilary Blasi in vacanza con Francesco Totti e addio al GF Vip : Sole, mare e relax. È l’ora delle vacanze per la coppia Francesco Totti- Ilary Blasi. Marito e moglie sono volati in Costa Azzurra con un gruppo di amici per staccare un po’ dalle fatiche di un anno intenso. La prima tappa dei Totti è stata Montecarlo, al Twiga, dove la scorsa notte tra musica, drink e divertimento, la coppia si è lasciata andare a balli scatenati in onore di un’amica di Ilary che ha compiuto gli anni.-- Il tempo di ...

Francesco Monte e Giulia Salemi rinunciano a Temptation Island Vip - : Luana Rosato Francesco Monte e Giulia Salemi, dati come una delle coppie certe della prossima edizione di Temptation Island VIP, avrebbero rinunciato al reality show per salvaguardare il loro amore Erano stati annunciati come una delle coppie certe della prossima edizione di Temptation Island VIP, invece Francesco Monte e Giulia Salemi non ci saranno. Ad annunciare l’anteprima sulla decisione della coppia nata sotto i riflettori del ...

Francesco Monte e Giulia Salemi verso Temptation Island Vip? : La coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi , nata nella scorsa edizione di Grande Fratello Vip , potrebbe essere pronta a sbarcare anche a Temptation Island Vip , il docu-reality prodotto ...

