Georgette Polizzi, la rinascita dopo il dramma: il tenero annuncio sulle nozze (Di lunedì 8 luglio 2019) Georgette Polizzi, emozionatissima, ha finalmente annunciato la data delle nozze con Davide Tresse. I due si sposeranno il 15 settembre. Sarà un giorno speciale per la coppia, che nell'ultimo periodo ha affrontato periodi di difficoltà dovuti principalmente a problemi di salute dell'influencer. Georgette e Davide, insieme ormai da diversi anni, hanno fatto conoscere il loro amore al grande pubblico nell'edizione di Temptation Island del 2016, dove hanno messo alla prova i loro sentimenti. A dir la verità, il percorso che hanno affrontato durante il programma non aveva fatto ben sperare.La bella Georgette, infatti, si era particolarmente legata al tentatore Claudio D'Angelo. Al falò di confronto la coppia, però, aveva deciso di uscire comunque insieme e di provare ad aggiustare ciò che non andava nella loro storia. Un momento particolarmente duro l'hanno vissuto poco dopo, quando Georgette ha scoperto, dopo un malore, di soffrire di sclerosi multipla. Una malattia spaventosa, ma che la ragazza, influencer e stilista, sta affrontando con grande grinta e coraggio.

Al suo fianco c’è sempre lui, Davide, che ha accolto con lei la sfida e la supporta nella sua lotta. Non poteva così mancare la proposta di nozze, che Georgette ha accettato con grande felicità ma ricordando sempre al suo compagno le difficoltà che potrebbero provenire dalle sue condizioni di salute.



Davide non si è fatto assolutamente spaventare e, ormai, manca veramente poco. La data è stata fissata, il 15 settembre saranno marito e moglie. Ad annunciarla Georgette, che per l’occasione ha speso delle parole tenerissime rivolte, in particolar modo, al compagno: "Alla fine, è arrivato anche per me questo momento magico, particolare, strano. Mi sono stati consegnati gli inviti del nostro matrimonio. È un’emozione grande, è un’emozione che riempie il cuore. E penso a quel giorno, penso al giorno in cui tu diventerai mio marito, penso al giorno in cui Tres e Pol diventerà una famiglia. Mi vengono i brividi perché non l’avrei mai pensato dopo quello che mi è successo. Invece sta diventando realtà."



Un periodo importante, insomma, per Georgette e Davide, che hanno davanti tante sfide ma anche tanti momenti felici da condividere. A giorni cambieranno casa, lei dovrà riaffrontare nuove terapie e, soprattutto, pronunceranno il fatidico sì. Non resta che augurare loro tanta felicità.