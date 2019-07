George Soros | il braccio destro insulta l' Italia | Criminalizzare le ong è tipico

George Soros e altri miliardari americani vogliono essere tassati di più : George Soros (foto: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images) Manca ancora un anno e mezzo alle presidenziali americane del 2020 e già si parla di quale dovrebbe essere il programma del nuovo inquilino della Casa Bianca. Un gruppo di miliardari , tra i quali spiccano George Soros e il cofondatore di Facebook Chris Hughes, ha invitato tutti i candidati a imporre una tassa sui super ricchi come loro. “L’America ha l’obbligo morale, etico ...

Ecco come George Soros influenza l'informazione : Roberto Vivaldelli "L'affaire Soros", il nuovo libro del giornalista Luca Ciarrocca, difende l'operato del finanziere di origini ungheresi ma racconta parecchi aneddoti interessanti Ultimamente - e non solo - il finanziere George Soros ha dimostrato di godere un'ottima reputazione presso "intellettuali", giornalisti e opinionisti. La sua agenda liberal perseguita per mezzo della Open Society Foundations, la rete filantropica da lui ...