Genova | uomo di 52 anni trovato morto in casa | il caldo tra le ipotesi delle cause

(Di lunedì 8 luglio 2019) Undi 52è statoquesto pomeriggio nella sua abitazione di Avosso, nell'area metropolitana di. L'soffriva di problemi cardiaci e a causare la morte, che risalirebbe ad almeno una settimana fa, potrebbe essere stato ildi questi giorni. A trovare il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sono stati i vigili del fuoco, avvisati dai vicini che hanno sentito uno strano odore provenire dall'appartamento. Quando i pompieri sono arrivati hannoil corpo esanime dell'. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia San Martino di.

