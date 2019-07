Furbetti del cartellino | impronte digitali e videosorveglianza

blogo

(Di lunedì 8 luglio 2019) La legge Concretezza entra in vigore ed è pronto il regolamento che prende leper la verifica degli accessi al lavoro per i dipendenti pubblici e anche la. Proprio oggi il regolamento è stato inviato al Garante della Privacy, poi sarà mandato anche alla Conferenza Unificata e al Consiglio di Stato per i loro pareri, mentre i decreti attuativi per l'istituzione del "Nucleo per la Concretezza" saranno ultimati entro settembre.La ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha detto all'Ansa, parlando dell'entrata in vigore della sua legge:"Felice di una legge che prevede la drastica riduzione dei tempi delle procedure concorsuali, nuove risorse in settori strategici della P.a, aiuti alle amministrazioni in affanno e un metodo di lotta contro l'assenteismo finalmente incisivo: fino ad oggi, di fatto, la facevano franca in troppi; adesso, ...

