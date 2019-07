Fratelli d’Italia rilancia la sfida della sicurezza

Accadde oggi – 6 luglio 1849 - addio a Goffredo Mameli : la storia di “Fratelli d’Italia” : Il 6 luglio del 1849 moriva a Roma Goffredo Mameli, patriota e poeta italiano, noto per il suo “Canto degli Italiani“, meglio conosciuto come “Fratelli d’Italia” o “Inno di Mameli”. Nato nel Regno di Sardegna il 5 settembre del 1827, Goffredo Mameli dimostrò fin da giovane il suo talento per la scrittura che lo porteranno a comporre il testo di quello che ancora oggi è l’inno ufficiale ...

Fratelli d’Italia - dopo gli arresti dei consiglieri per ‘ndrangheta l’appello ai territori : “Non far entrare chiunque” : “Stiamo crescendo. Ed è questo il momento in cui fare più attenzione. Diventiamo grandi, nel partito potrebbe entrare di tutto”. Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, chiama a rapporto i dirigenti territoriali. L’obiettivo è “aprire gli occhi“. Gli arresti, nel giro di pochi giorni, del presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso, e del consigliere ...

Sondaggi elettorali SWG - crescono Forza Italia e Fratelli d’Italia - giù gli altri partiti : Sondaggi elettorali SWG, crescono Forza Italia e Fratelli d’Italia, giù gli altri partiti Settimana poco movimentata secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG per il TG di La7. Sembra che dopo i sommovimenti delle elezioni europee e delle amministrative i partiti si siano stabilizzati su nuovi livelli, differenti da quelli precedenti il 26 maggio. Così la Lega ferma la propria crescita, ma su percentuali da record, raramente toccate ...

Sondaggi elettorali - Fratelli d’Italia scavalca Forza Italia : Giorgia Meloni davanti a Berlusconi : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 non vede grandi cambiamenti in testa, con la Lega saldamente primo partito davanti a Pd e Movimento 5 Stelle. Nel centrodestra, però, cambiano gli equilibri alle spalle del Carroccio, con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che scavalca Forza Italia.Continua a leggere

Risultati ballottaggi - Piombino svolta a destra dopo 70 anni : operai decisivi nel trionfo del sindaco di Fratelli d’Italia : L’ennesimo (ex) bastione rosso della Toscana che viene conquistato dal centrodestra sovranista. Sembra il solito refrain sentito e risentito così tante volte negli ultimi cinque anni da non far quasi più notizia. E invece no, perché Piombino è stata per 70 anni, dopo la vicina Livorno, il simbolo di quella sinistra in grado di resistere alla caduta del muro di Berlino, alla crisi economica del 2008 e a quello che Hegel chiamerebbe lo Zeitgeist, ...

Sondaggi elettorali Index : Fratelli d’Italia sorpassa Forza Italia : Sondaggi elettorali Index: Fratelli d’Italia sorpassa Forza Italia L’atteso sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni di Forza Italia alla fine è arrivato. A certificarlo è l’ultimo Sondaggio Index Research per Piazza Pulita andato in onda il 6 giugno. Sondaggi elettorali Index: Forza Italia in rotta Il risultato deludente delle europee ha confermato il cagionevole stato di salute in cui versa il partito guidato da Silvio ...

Sondaggi elettorali - Lega ancora prima con il 34% - Fratelli d’Italia supera Forza Italia : Secondo l'ultimo Sondaggio di Index Research la Lega si conferma prima al 34%, seguita dal Partito Democratico con il 23,3% e il Movimento 5 Stelle al 18,9%. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, con il 7,0%, supera Forza Italia di Silvio Berlusconi, che perde quasi due punti dalle elezioni europee e scende al 6,9%.Continua a leggere

Sondaggi - la Lega resta al 34. Il M5s riprende quota - cresce anche il Pd. Crollo di Forza Italia - sorpasso di Fratelli d’Italia : La Lega primo partito ma senza tendenze di espansione del proprio elettorato. Il M5s in ripresa (timida) dopo la crisi delle Europee. Il Pd ancora in crescita, sia pure lieve. Sono i dati principali del Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita (solito margine d’errore del 3%). Secondo questa rilevazione l’area di consenso per i partiti al governo sarebbe intorno al 53 per cento degli elettori: 34 per cento per la Lega (che alle ...

Moto2 – Un Marquez trionfa già al Mugello! Il Fratellino di Marc si prende il Gran Premio d’Italia : Alex Marquez, fratello minore di Marc, vince il Gran Premio d’Italia. Lo spagnolo si piazza davanti a Marini e Luthi nella gara del Mugello Terminata la gara di Moto3 con il successo di Tony Arbolino, e in attesa dello spettacolo della MotoGp, tocca ai piloti di Moto 2 scendere in pista al Mugello. L’esito della corsa potrebbe essere premonitore: già nella ‘classe di mezzo’ un Marquez trionfa nel Gran Premio d’Italia. Alex Marquez, ...

“Lega e Fratelli d’Italia senza Forza Italia sarebbero maggioranza in Parlamento”. Simulazione basata su voti alle Europee : Se la Lega decidesse di capitalizzare il 34,3% appena raccolto nelle urne alle Europee, facendo cadere il governo per tornare subito al voto, l’Italia potrebbe ritrovarsi sotto la guida di un esecutivo sovranista composto dal Carroccio e da Fratelli d’Italia, forte di una maggioranza solida alla Camera e al Senato. È il risultato di una delle simulazioni effettuate da Quorum, Youtrend e Istituto Cattaneo sulla base dei risultati del ...

Eletti Fratelli d’Italia elezioni europee 2019 : nomi candidati e preferenze : Eletti Fratelli d’Italia elezioni europee 2019: nomi candidati e preferenze Eletti Fratelli d’Italia: in attesa di conoscere il dato certo relativo alla suddivisione dei seggi italiani in base ai voti conseguiti dai partiti vediamo l’andamento del partito guidato da Giorgia Meloni. Insieme alla Lega di Salvini è la forza politica che ha significativamente incrementato la percentuale di voti. Il risultato nazionale complessivo ...

Il flop del M5S : persi 6 milioni di voti in meno di un anno - crescono solo Lega e Fratelli d’Italia : Mai come in questa tornata elettorale sono i numeri a parlare e per fare confronti non serve andare troppo indietro nel tempo. Se lo sguardo cade sulle Politiche del marzo 2018 i numeri gridano. Straziante è l’urlo del Movimento Cinquestelle, confrontando i dati della Camera con quelli delle Europee 2019 ci si accorge che i grillini hanno perso 6 m...

Elezioni Europee - Giorgia Meloni e la sfida di Fratelli d’Italia a #CorriereLive Diretta : Che succederà dopo il voto? La leader del partito di centrodestra e le ipotesi di un cambio di governo

Fratelli d’Italia - candidata di Reggio Emilia si pulisce la scarpa con maglietta antifascista e poi la butta in un bidone : “Il 26 maggio decidi tu se continuare ad avere un’amministrazione che strizza l’occhio ai centri sociali o se avere finalmente un’amministrazione all’insegna della legalità e della sicurezza a Reggio Emilia“. È il messaggio elettorale di Giorgia Manghi, candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Reggio Emilia alle elezioni amministrative del 26 maggio. La giovane militante del partito di ...