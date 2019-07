Francia 2019 | alle ragazze americane il Mondiale della svolta

EuroBasket Women 2019 – La Spagna si conferma campione d’Europa : Francia ko in finale : La Spagna si rivela bestia nera della Francia: iberiche campionesse d’europa E’ terminato oggi l’EuroBasket Women 2019. Le azzurre di coach Crespi sono state eliminate agli ottavi di finale, ma oggi avranno sicuramente seguito la finalissima stra Spagna e Francia. A trionfare è stata la formazione iberica, che si rivela bestia nera della Francia, sconfitta in tre finali europee. Il match è finito col punteggio di 86-66, ...

Basket femminile - Europei 2019 : Spagna ancora campione. Demolita la Francia in finale : La Spagna si conferma sul tetto d’Europa. La nazionale iberica ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di Basket femminile dopo aver sconfitto in finale la Francia per 86-66. Era il remake dell’ultimo atto dell’edizione precedente e ancora una volta hanno trionfato le spagnole, confermandosi assolutamente la squadra migliore del Vecchio Continente. Grande prestazione di Marta Xargay, che ha messo a referto 23 punti ...

Rugby a 7 - Universiadi 2019 : doppio oro per il Giappone - argenti per Sudafrica e Francia : Assegnate le medaglie del Rugby a 7 alle Universiadi: doppietta del Giappone, che si impone tea gli uomini sul Sudafrica e tra le donne sulla Francia. Medaglie di bronzo per Francia e Russia, nelle finali per il terzo posto sconfitte rispettivamente la Russia tra gli uomini ed il Sudafrica tra le donne. Rugby A 7 MASCHILE Finalissima Giappone-Sudafrica 15-12 Finale terzo posto Russia-Francia 10-12 Semifinali Giappone-Russia ...

Triathlon - Mondiali staffetta mista Amburgo 2019 : vince la Francia davanti alla Germania - Italia 12ma : La Francia si conferma sul trono iridato della staffetta mista di Triathlon: Emilie Morier, Leo Bergere, Cassandre Beaugrand e vincent Luis vincono i Mondiali disputati ad Amburgo andando a precedere, dopo un lungo duello, i padroni di casa della Germania, che schierano Laura Lindemann, Valentin Wernz, Nina Eim e Justus Nieschlag, di 4″. Bronzo per l’Australia di Natalie Van Coevorden, Aaron Royle, Emma Jeffocoat e Jacob Birtwhistle, ...

Pallanuoto - Torneo di Portugalete 2019 : Italia-Francia 13-2. Secondo posto conclusivo per il Settebello : Chiude con una vittoria nel Torneo di Portugalete il Settebello di Sandro Campagna, anche se il successo finale va alla Spagna: l’Italia, nell’ultimo match batte nettamente la Francia. Gli azzurri schierano i 13 convocati per i Mondiali e, dopo una prima fase molto equilibrata, con il punteggio a metà gara di 3-1, si scatenano nella seconda parte, chiudendo 13-2. Così al sito federale il CT Sandro Campagna. “Ogni partita va ...

Softball - Europei 2019 : la finale sarà tra Olanda e Italia! Sfida all’ultimo colpo tra Spagna e Francia - Gran Bretagna ko : sarà tra Italia e Olanda la finale degli Europei di Softball 2019, con l’ultima giornata del round robin che ha premiato la Selezione del Bel Paese, capace di sconfiggere 7-0 in cinque inning la Gran Bretagna, nella sua peggiore versione della manifestazione, grazie a ben sette valide totali, di cui tre fuoricampo. Fa festa anche l’Olanda, che supera nonostante qualche fatica di troppo, in una Sfida priva di motivazioni le padrone di ...

Calcio - Universiadi 2019 : vincono Italia - Irlanda e Giappone. Pari tra Brasile e Francia : Va in archivio la seconda giornata per quanto concerne il Calcio alle Universiadi: quattro le gare disputate oggi, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne sorridono Irlanda, Italia, e Giappone, mentre pareggiano Francia e Brasile. Gli azzurri sono primi nel girone, mentre ottengono il passaggio ai quarti anche Francia, Giappone e Russia. RISULTATI Girone A Irlanda-Corea del Sud 3-2 Riposa: Uruguay Girone B Ucraina-Italia ...

Basket femminile - Europei 2019 : storica semifinale della Gran Bretagna - Francia avanti all’overtime. Dominio di Spagna e Serbia : Giornata di quarti di finale alla Stark Arena di Belgrado per gli Europei di Basket femminile. Una sorpresa, una partita vietata ai deboli di cuore e due domini netti: questo il responso di un giovedì serbo che apre le porte a un weekend che si preannuncia spettacolare. Andiamo a vedere quanto accaduto oggi. UNGHERIA-Gran Bretagna 59-62 Continua l’incredibile marcia della Gran Bretagna, sospinta dai 29 punti (ancora) di Temi Fagbenle: per ...

Tour de France 2019 - sarà l’anno buono per la Francia? Bardet - Pinot e Gaudu possono interrompere un digiuno di 34 anni : 1985, in una classifica generale davvero di lusso a trionfare è Bernard Hinault, all’ultima delle sue cinque affermazioni, davanti a Greg Lemond e Stephen Roche. Da quel giorno sul gradino più alto del podio dei Campi Elisi i transalpini non riescono più a festeggiare un trionfatore del Tour de France. Sono passati ormai 35 lunghissimi anni: un digiuno davvero interminabile per i padroni di casa. Nell’edizione numero 106 della ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia torna sul treno della vittoria - Francia battuta 7-0. Stasera la Grecia : Dopo lo stop di ieri imposto dall’Olanda, torna alla vittoria l’Italia nella seconda fase degli Europei di Softball. Le azzurre battono la Francia con il punteggio di 7-0, e questa sera, alle 20:15, torneranno in campo contro la Grecia per staccare il pass per la terza e decisiva fase, quella in cui si dovrà andare a caccia dell’ingresso nella finale di sabato. Si comincia subito con due buone notizie: una è la presenza di ...

Basket femminile - Europei 2019 : Spagna-Russia e Francia-Belgio - due super quarti di finale : L’Italia è stata eliminata, ma gli Europei di Basket femminile proseguono e domani si giocheranno i quarti di finale. Tutte sfide che valgono non solo una semifinale nella rassegna continentale, ma anche la certezza di poter continuare il sogno olimpico (bisogna entrare tra le prime sei per qualificarsi per il Preolimpico). Questa l’analisi dei quarti di finale: Ungheria-Gran Bretagna (ore 12.00): la partita imprevedibile e quasi ...

Calcio - Universiadi 2019 : successi per Corea del Sud - Italia - Francia e Russia : Va in archivio la prima giornata per quanto concerne il Calcio alle Universiadi di Napoli: quattro le gare disputate nella giornata inaugurale del torneo, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne sorridono Corea del Sud, Italia, Francia e Russia. Domani il torneo si ferma per la cerimonia inaugurale della manifestazione. RISULTATI Girone A Corea del Sud-Uruguay 2-1 Riposa: Irlanda Girone B Italia-Messico 2-0 Riposa: ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Francia 1-3. Sconfitta fatale per gli azzurri - sfuma il sogno della Final Six : La quarta Sconfitta consecutiva per la Nazionale italiana nella Nations League 2019 di Volley maschile infrange definitivamente il sogno degli azzurri di raggiungere la Final Six della prestigiosa competizione internazionale. La formazione allenata da Chicco Blengini si arrende di fronte alla Francia con il punteggio Finale di 1-3 (25-27; 19-25; 25-21; 20-25) al termine di una partita equilibrata, anche se gestita con personalità ed ...

LIVE Italia-Francia 1-3 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurri sconfitti nella sfida decisiva - addio alla Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Appuntamento a domani per provare a chiudere in bellezza la Nations League 2019 contro il Brasile padrone di casa. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! Si conclude prematuramente l’inseguimento degli azzurri alla Final Six di Chicago. La sconfitta contro la Francia spegne le speranze della formazione guidata da Blengini che ha dato battaglia anche questa sera ...