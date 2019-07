Francesco Monte choc dopo l’addio con Giulia Salemi sono stato minacciato

Francesco Monte dopo la rottura con la Salemi mi hanno minacciato : Francesco Monte rompe il silenzio a un mese dalla fine della relazione con Giulia Salemi e dove ha raccontato su “Instagram “di aver ricevuto minacce di morte: «Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici». Monte ha anche smentito di essere fidanzato negando i ...

Giulia Salemi e Francesco Monte : le dure parole di Fariba Tehrani : Fariba Tehrani rompe il silenzio su Giulia Salemi e Francesco Monte Francesco Monte e Giulia Salemi, come sapranno tutti a menadito, si sono lasciati. Lui, oltretutto, in base agli ultimi gossip circolati in rete, pare abbia già voltato pagina, iniziando a frequentare un’altra ragazza. Ma non è finita qua perchè anche Fariba Tehrani ha voluto dire la sua su tutta questa faccenda in un’intervista rilasciata al settimanale Spy. Cosa ha ...

Francesco Monte dopo la rottura con Giulia Salemi : «Mi hanno minacciato di morte - la follia totale è stata raggiunta» : Francesco Monte rompe il silenzio a un mese dalla fine della relazione con Giulia Salemi. L'ex tronista ha raccontato su Instagram di aver ricevuto minacce di morte: «Ho preferito...

Francesco Monte e Giulia Salemi - parla Fariba : “La verità verrà fuori” : Le parole di Fariba Tehrani sulla rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi Continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Nonostante sia passato del tempo e nonostante la nuova relazione del tarantino con la modella Isabella, la vicenda è una delle più discusse sui social. Oggi dice […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi, parla Fariba: “La verità verrà fuori” proviene ...

Francesco Monte chiarisce su Giulia e Isabella : Francesco Monte chiarisce il rapporto che ha avuto ed ha attualmente con Giulia e Isabella de Candia attraverso alcune Instagram Stories. L'ex tronista, ex naufrago ed ex gieffino Francesco Monte, ha deciso di rompere il silenzio sul polverone mediatico che l'ha coinvolto di recente. Il bel modello tarantino, dopo aver ufficializzato la fine della sua storia d'amore con l'ex compagna d'avventura del Gf Vip, Silvia Salemi, è stato al ...

Gf Vip - Francesco Monte rompe il silenzio : "Nessuno ha tradito nessuno - Isabella De Candia conosciuta prima di Giulia" : Il modello tarantino sbotta sui social: "La storia tra me e Giulia si è conclusa come la maggior parte delle persone civili, ho ricevuto minacce con l'acido"

Era proprio nera! Quel retroscena sulla rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte : Spuntano nuovi retroscena su Francesco Monte e Giulia Salemi e sulla fine della loro storia d'amore. Continua a tenere banco il gossip attorno a Francesco Monte. L’ex tronista, che da poco ha chiuso la sua storia con Giulia Salemi, è stato di recente paparazzato con la modella Isabella De Candia. sulla questione è stato scritto molto e qualcuno ha ipotizzato che i due abbiano iniziato a frequentarsi prima ancora che si fosse ...

Francesco Monte : “Mi hanno minacciato di lanciarmi acido addosso - ma non solo…” : Francesco Monte si sfoga e racconta di aver subito minacce di morte dopo la fine della storia con la Salemi Francesco Monte, dopo aver terminato la sua relazione con Giulia Salemi, non sta passando un bel periodo. Dopo le numerose indiscrezioni trapelate sul web, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di prendere finalmente la … Continue reading Francesco Monte: “Mi hanno minacciato di lanciarmi acido addosso, ma non ...

Dopo la rottura con Giulia ho ricevuto minacce di morte! Francesco Monte shock : Ad un mese dalla rottura con Giulia Salemi, Francesco Monte ha raccontato su Instagram di aver ricevuto minacce di morte. “Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici”. Con l’occasione ha smentito inoltre di essere fidanzato: “Mi dissocio da tutti i flirt che mi sono ...

Stava ancora con Giulia Salemi! Pio presentò Isabella De Candia a Francesco Monte : Il settimanale Spy racconta che Francesco Monte avrebbe conosciuto Isabella De Candia ad aprile, mentre Stava ancora con Giulia Salemi. A presentargliela sarebbe stato Pio D’Antini, del duo comico “Pio e Amedeo”. Secondo il noto settimanale, la passione tra la modella e l’aspirante attore sarebbe nata in quel periodo : “C’è un personaggio fondamentale che ruota intorno a questa vicenda ed è inaspettato. Si tratta di Pio D’Antini, il 50% del ...

Francesco Monte : l'amore con Isabella De Candia è sbocciato durante la storia con Giulia Salemi? L'ex tronista risponde : Il settimanale Spy ha fornito una ricostruzione interessante riguardante la fine della storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, che si sono conosciuti e innamorati durante la terza edizione del Grande Fratello Vip, e la conseguente nascita della nuova love story tra L'ex tronista di Uomini e Donne e Isabella De Candia.Stando a quanto pubblicato da Spy, sostanzialmente, Francesco Monte avrebbe conosciuto Isabella durante la propria ...

Francesco Monte - dopo l’addio a Giulia Salemi rivela : “Ho ricevuto minacce di ustioni con l’acido e di morte” : “Intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta”. dopo la rottura con Giulia Salemi, Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda e lo ha fatto in un lungo post su Instagram in cui si è sfogato dando la sua versione dei fatti e rivelando di aver ricevuto negli ultimi giorni minacce di morte. “minacce di ustioni con acido, di morte (paradossale), di incidenti mortali (tutto questo documentato e ...

Francesco Monte vuote il sacco : "Uccidermi e sfregiarmi con l'acido" - orrore dopo l'addio a Giulia Salemi : Rompe il silenzio, Francesco Monte. dopo la rottura con Giulia Salemi si sfoga con un lungo post su Instagram in cui dà la sua versione dei fatti e chiede rispetto, parole che arrivano dopo lo scoop di Spy, secondo cui Monte avrebbe iniziato la liason con Isabella De Candia già ai primi di aprile, q

Francesco Monte minacciato di morte dopo la rottura con Giulia : Giulia Salemi: la rivelazione choc di Francesco Monte dopo la rottura Francesco Monte, dopo aver terminato la sua relazione con Giulia Salemi, non sta passando un bel periodo. dopo le numerose indiscrezioni trapelate sul web, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di prendere finalmente la parola, mettendo nero su bianco la sua versione della storia. Non solo, Francesco ha anche rivelato che negli ultimi mesi sta ricevendo minacce di ...