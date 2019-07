Fra populismo e politicamente corretto vince il primo La sinistra ripensi se stessa

Mappa dell’Europa inquieta Fra nazionalisti e populismo : In Italia le elezioni europee sono potenzialmente in grado di far saltare il governo che si regge sulla sempre più fragile coalizione Lega-M5S, acerrimi nemici in queste settimane di campagna Ue. Non esistono altri Paesi in una situazione simile. Ma altrove, in Europa, i problemi non mancano. Per questo gli elettori che entreranno in cabina elettor...