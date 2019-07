Fonseca | presentazione alla Roma | “Obiettivo Champions | voglio giocatori motivati”

lanotiziasportiva

(Di lunedì 8 luglio 2019) Pauloha raccontato come sarà la sua: “una squadra forte e ambiziosa, insieme possiamo costruire qualcosa di speciale”.“powered by Goal”E’ il giorno dellaufficiale per Paulo, nuovo tecnico delladopo una stagione tormentata con l’esonero di Di Francesco e la breve parentesi Ranieri.L’ex allenatore dello Shakhtar è intervenuto in conferenza stampa da Trigoria insieme al direttore sportivo Petrachi e chiama subito a raccolta i tifosi.“Sono molto felice e orgoglioso di lavorare in questa grande squadra e in questa città meravigliosa. Sto studiando per imparare l’italiano il prima possibile. Sono motivato per costruire una squadra ambiziosa che renda orgogliosi i nostri tifosi. All’Olimpico ho respirato una grande atmosfera, che spinse lavittoria. Farò il possibile per motivare i tifosi a ...

