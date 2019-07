ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Non dovrà risarcire 100mila euro alla Eventi 6, la società di Rignano sull’Arno di proprietà della famiglia, in base al principio dell’insindacabilità delle opinioni espresse da consigliere regionale. Anche se sotto forma di interrogazione. È per questo che ildied ex consigliere regionale della Toscana, Giovanni Donzelli, non dovrà pagare 100mila euro alla famigliaper aver denunciato in consiglio regionale un presunto finanziamento elettorale da 10.400 euro proveniente dal Pd all’azienda di babbo Tiziano per la campagna in vista delle regionali di Daniele Loni. Il tutto tramite il faccendiere Carlo Russo, indagato insieme a Tiziano(per il quale è stata chiesta l’archiviazione) e Luca Lotti nell’inchiesta Consip. “Hanno provato a tapparmi la bocca ma anche questa volta hanno fallito – esulta Donzelli – La famigliaancora ...

Cascavel47 : Firenze, deputato di Fratelli d’Italia vince causa contro i Renzi: gli erano stati chiesti 100mila euro per frasi i… - TutteLeNotizie : Firenze, deputato di Fratelli d’Italia vince causa contro i Renzi: gli erano stati chiesti… - dileguossi : RT @Virus1979C: MA LOTTI, CHE LAVORO FA? - IL DEPUTATO (PER NIENTE) SEMPLICE DI FIRENZE, OMBRA DI RENZI, A PALAMARA E FERRI DICE CHE VA A L… -