Fire Emblem | Three Houses offrirà oltre 200 ore di gameplay

Fire Emblem Heroes si aggiorna : Fire Emblem Heroes si aggiorna alla versione 3.7.0, se state ancora giocando il suddetto titolo, sarete lieti di conoscere le novità e migliorie introdotte, che vi riportiamo di seguito. Le novità del nuovo aggiornamento di Fire Emblem Heroes Aggiunte le ricompense per la difesa Nuove ricompense dal rango 20 in su Aumentato il livello massimo di alcune strutture Possibilità di invitare fino a 9 eroi ...

Fire Emblem Three Houses : Nintendo annuncia il Pass Espansione : Se aspettate con ansia il lancio di Fire Emblem: Three Houses, sarete felici di sapere che quest’oggi Nintendo ha annunciato il Pass Espansione, il quale sarà acquistabile ad un costo di 24,99 dollari e conterrà nuove mappe, costumi, personaggi e molto altro. Fire Emblem Three Houses: I contenuti del Pass Espansione Il Pass Espansione sarà disponibile in concomitanza con il lancio del gioco, ma ...

Fire Emblem Three Houses : disponibile un nuovo trailer dedicato alla casata delle Aquile Nere : Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo nuovo JRPG tattico Fire Emblem: Three Houses, il video di oggi presenta al giocatore la casata delle Aquile Nere, una della casate (appunto) che il giocatore potrà scegliere di guidare.Come riporta Gematsu, ecco la descrizione riportata da Nintendo:"Guidata da Edelgard, la casata delle Aquile Nere rappresenta l'Impero Adrestiano, potenza che domina la metà più a sud di Fódlan. Questo grande ...

I migliori videogiochi in uscita a luglio 2019 : da Stranger Things 3 a Fire Emblem : Non sono tantissimi i videogiochi in uscita a luglio 2019 su un po' tutte le piattaforme - che siano PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch -, ma è comunque possibile individuare, nel mucchio, una manciata di titoli interessanti. Tra cui qualche produzione poligonale particolarmente attesa dalla community di videogiocatori. Il mese è dunque tranquillo, tra giochi del tutto inediti ed espansioni: di seguito, andiamo a segnalarvi quelli ...

Il gruppo dei Nightcrawlers appare in nuove immagini di Fire Emblem : Three Houses : E' ormai da tempo che Nintendo ha pubblicato diversi trailer per presentare i protagonisti del JRPG Fire Emblem: Three Houses, nuova esclusiva per Switch. Dopo averci fatto conoscere alleati e in generale personaggi di supporto, oggi è il turno degli antagonisti, con una serie di immagini dedicate al letale gruppo dei Nightcrawlers.Come riporta Gamingbolt, questo gruppo è molto diverso dagli altri nemici del gioco ed è composto da Thales, Solon ...

E3 2019 : Fire Emblem Three Houses si mostra in un nuovo trailer - annunciata la data di uscita : Fire Emblem Three Houses è forse il titolo di maggior rilievo del Nintendo Direct andato in onda pochi minuti fa e per l'occasione è stato mostrato un nuovissimo trailer che annunciata anche la data di uscita.Questa volta vi metterete nei panni di un professore che dovrà seguire gli studenti nella loro vita accademica e guidarli in battaglie tattiche a turni ricche di nuove sfumature strategiche da tenere in considerazione. A mano a mano che la ...